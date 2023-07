Chiamata per Mastrilli e Biagianti

Flavia Mastrilli e Sofia Biagianti di Volley Angels Lab hanno partecipato al Regional Day di beach volley svoltosi a Marotta alla presenza dei tecnici della nazionale. Le convocazioni del comitato regionale (che riguardavano atleti e atlete nati negli anni 2006 e 2007) hanno interessato venti tra atleti ed atlete, tra cui anche le giocatrici di Volley Angels Lab, che hanno già partecipato per la Asd King of the Beach si alla finale del campionato italiano per società, che ad altre tappe nazionali under 18. Le due atlete hanno figurato ottimamente anche in questa occasione.