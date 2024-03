"Chiamiamolo Ponte della Concordia"

Potrebbe essere chiamato "Ponte della Concordia". "Il Tavolo della Legalità della Provincia di Fermo propone ai Comuni di Fermo e Porto San Giorgio di connotare il ponte sul fiume Ete con un concetto, un valore, piuttosto che legarlo ad un soggetto fisico". Lo riferisce Marianna Cinti in una nota emessa a nome del Tavolo. Il ponte ciclopedonale, inaugurato sabato scorso, tiene ancora banco: frotte di cittadini ieri hanno continuato a percorrerlo a piedi per lunghe passeggiate e sempre più numerosi i ciclisti che l’attraversano. Tra le curiosità dell’inaugurazione il fatto che le autorità intervenute al taglio del nastro nei loro interventi abbiano ringraziato lo scibile umano ma non l’ex sindaco Nicola Loira, che, insieme al collega di Fermo, Paolo Calcinaro, è stato uno dei maggiori artefici dell’opera. Altra curiosità: all’inaugurazione non sarebbero stati invitati i responsabili della società Marina concessionaria del porto turistico. Era ipotizzabile che potesse accadere dati i pessimi rapporti esistenti tra Società e Comune. Tuttavia sembra di poter dire non sia stata una decisione encomiabile. A parte le riportate considerazioni relative all’inaugurazione l’argomento più dibattuto in questi giorni riguarda il nome da attribuire alla nuova infrastruttura. L’ex sindaco Nicola loira ha proposto in consiglio comunale il nome di Felice Chiesa scomparso 2-3 anni fa: "Chiesa lo merita – dice l’ex sindaco’ - perché è stato un ponte tra le città di Fermo e Porto San Giorgio: cittadino fermano,, assessore di Porto San Giorgio, imprenditore turistico proprio sulle due sponde del fiume Ete".

L’attuale primo cittadino, Valerio Vesprini all’inizio apparve favorevole salvo poi per evitare contrapposizioni emergendo altre candidature ha stabilito che il ponte debba restare anonimo. Ma vediamo cosa propone il Tavolo: "A noi i ponti piacciono: uniscono, creano connessioni tra i territori, facilitano le relazioni e gli spostamenti ed in un periodo storico in cui si tende invece ad enfatizzare divisioni e confini, il Tavolo della Legalità vorrebbe proporre ai Comuni di Fermo e Porto San Giorgio di connotare il ponte con un concetto, un valore, piuttosto che legarlo ad un soggetto fisico. Il Tavolo fa una proposta: "Ponte della Concordia", "Ponte dell’amicizia", "Ponte dei poeti", "Ponte dell’Armonia". Li mettono disposizione dei due Comuni.

Silvio Sebastiani