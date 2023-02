Quando c’è salute, c’è tutto. Questa frase ripetuta mille volte da parenti ed amici, da un lato ci fa capire quanto sia importate la salute, dall’altro sembra che star bene o ammalarsi dipenda dalla fortuna, invece noi, avendo una compagna che deve convivere e combattere ogni giorno con la malattia, abbiamo capito quanto coraggio ci voglia per vivere. Dal primo giorno di scuola abbiamo nella nostra classe una compagna molto fortunata, dal nostro punto di vista, perché può andare in bagno tutte le volte che vuole senza essere sgridata, può avere la Dad e fare le interrogazioni da uno schermo. Tutti questi vantaggi hanno fatto scattare in noi un pò di invidia, ma quando abbiamo scoperto che aveva una malattia molto rara chiamata Poic, abbiamo capito che i suoi non erano privilegi, ma necessità. La prima volta che abbiamo sentito pronunciare da lei la parola Poic, abbiamo pensato a: p = paura, o = obbligatoria, i = interrogazione, c = compiti. Poi abbiamo scoperto che questo era l’acronimo di una malattia rara con la quale conviveva la nostra compagna Chiara. Il suo nome la dice lunga, lei è limpida come l’acqua e brilla di gioia come il sole. All’inizio pensavamo che fosse una ragazza come le altre, ma dopo aver visto il film ‘Miracoli dal cielo’, abbiamo capito la sofferenza che prova ogni giorno la nostra compagna e da quel momento, la guardammo con occhi pieni di lacrime. Secondo noi Chiara è una ragazzina molto coraggiosa, solare e pazzerella perché nonostante i suoi problemi riesce a sorridere alla vita e agli altri. All’inizio ci domandavamo perché non potesse fare tutte quelle cose banali che noi facciamo ogni giorno e che non apprezziamo e abbiamo imparato ad apprezzare. Ogni volta che manca in classe per fare visite o interventi sentiamo la mancanza e quando torna la abbracciamo forte.