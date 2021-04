Fermo, 22 aprile 2021 - Chiara Ferragni, insieme a Diego Della Valle, per un gruppo Tod’s ancora più solidale. La blogger ieri ha fatto il suo ingresso ufficiale nel Cda della società, rinnovato al termine dell’assemblea degli azionisti. Nel bilancio di esercizio 2020 che è stato approvato figura anche il bilancio delle attività poste in essere dal gruppo nel campo della solidarietà, con l’1% dell’utile netto e, stando alle intenzioni del presidente Diego Della Valle, nel 2021 ci sarà un incremento dei progetti di tipo solidale, rivolti soprattutto ai giovani, grazie alla new entry del Cda, l’influencer Chiara Ferragni (foto).

"Il Gruppo ha inteso offrire un aiuto concreto alla comunità locale attraverso diverse iniziative rinsaldando il forte legame con il territorio" si legge nel bilancio, dove si fa riferimento a collaborazioni poste in essere con molte associazioni di volontariato, "sostenendole nella realizzazione dei loro progetti non solo dal punto di vista finanziario, ma anche a quello operativo".

Alcuni dei progetti portati avanti nel 2020, hanno visto la collaborazione con associazioni laiche e religiose riunite nel tavolo della solidarietà. In questo contesto, il Gruppo ha attivato interventi volti al supporto delle famiglie in situazioni di difficoltà. Le aree di intervento, sono quelle di Fermo, Civitanova, Comunanza, la Comunità Montana dei Sibillini, Tolentino e San Severino Marche.

Gli interventi sono di vario tipo e, solo per il sostegno alimentare, nel 2020, sono stati 25.980 i beneficiari di generi alimentari di prima necessità. A sostegno della disabilità, è stato supportato il progetto ‘Il volo delle farfalle’, strutturato in una serie di interventi studiati e organizzati insieme all’associazione di famiglie di disabili ‘La Crisalide’ di Porto Sant’Elpidio. In questo caso, durante la pandemia, sono state coinvolte nelle attività 83 persone, per 209 incontri a distanza e una decina di incontri in videochiamata per ogni utente. Il Gruppo ha sostenuto i Centri contro la violenza di genere del Fermano e, giusto per citare un dato, 19 donne sono state beneficiarie del supporto psicologico.