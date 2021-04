Casette d'Ete (Fermo), 9 aprile 2021 - Chiara Ferragni entra nel Cda della Tod’s. Cambia il ruolo, ma non il piacere da parte della fashion blogger più famosa, di tornare a collaborare col Gruppo presieduto da Diego Della Valle.

Già quattro anni fa, era nata ‘Chiara Loves Tod’s’: la capsule collection che la stessa influencer da oltre 23 milioni di follower aveva disegnato per il brand principale dei Della Valle, rivisitando i mocassini Double T e la borsa Diodon. Un’esperienza che aveva portato la Ferragni a Casette d’Ete, nel cuore del mondo Tod’s creato dalla famiglia Della Valle.

Adesso, la bella imprenditrice digitale e icona del Made in Italy, torna, ma in veste di componente del Cda del Gruppo Tod’s, con una mission diversa, che vira sull’impegno sociale, sulla solidarietà e sulla sostenibilità nel rispetto dell’ambiente e, non ultimo, del dialogo con le giovani generazioni.

"Siamo certi che la conoscenza di Chiara del mondo dei giovani – commenta il presidente Diego Della Valle –, unita all’esperienza dei membri del Cda, possa costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti focalizzati alla solidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile che, mai come in questo momento, ha bisogno di essere ascoltato". Insieme – prosegue Mister Tod’s – cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni".

La Ferragni ringrazia "per la fiducia e il rispetto che Della Valle ha avuto nei miei confronti, come donna e manager". In attesa di conoscere meglio quali progetti sono alla base di questa collaborazione, sorride il titolo Tod’s che, al solo annuncio, vola in Borsa.

Il titolo, infatti, cresce al parziale delle 15.10 del 13,58% a quota 32,62 euro. L'ingresso dell'imprenditrice-influencer, sottolineano a caldo gli analisti, aumenterà la visibilita' di Tod's verso i nati dopo il 1995, un pubblico sempre più centrale nel mercato del lusso.

© Riproduzione riservata