"Chiara visione dei prossimi cinque anni"

Le priorità programmatiche della lista Il Centro per Pse, a sostegno del candidato sindaco, Massimiliano Ciarpella, sono state calate in un programma ampio, "con una chiara visione di cosa realizzare e dove intervenire in città, nei prossimi 5 anni", dicono gli stessi promotori della lista.

"Ci stanno a cuore tre temi sui quali la città chiede risposte – aggiungono i candidati –: la sicurezza e con essa il decoro; la rivitalizzazione della Statale16, a partire dal commercio; le politiche sociali sulle quali l’attenzione di Ciarpella è già molto forte". Circa 200 gli intervenuti alla presentazione della lista:

"E’ un segnale di ottimismo. La partecipazione che stiamo vedendo in questa campagna elettorale ci testimonia la forte voglia di cambiamento che si respira in città. Siamo onorati dell’attenzione per i nostri candidati consiglieri mossi dall’amore per la città e dalla volontà di farla uscire dal torpore di questi ultimi anni". La lista a sostegno di Ciarpella è composta da: Rachele Fiorini, Martina Albunia, Giulia Armellini, Besari Benedetti detto Giorgio, Alessandro Calzolari, Massimiliano Cantarini, Corina Adela Cozma, Claudio Di Lena, Ferdinando Fenni, Errico Marinucci, Ennio Orsetto, Giorgio Pazzi, Mirko Rainelli, Omar Ruggeri, Rebecca Sagripanti

e Nicoletta Serafini.

m. c.