"Chiarezza sull’ospedale: merito al centrodestra"

Sul nuovo ospedale di Amandola è tempo di fare chiarezza. A dirlo sono i consiglieri regionali del fermano Andrea Putzu (Fratelli d’Italia) e Marco Marinangeli (Lega) che respingo le accuse alla Regione sui ritardi nell’apertura della struttura: "Leggiamo continuamente dichiarazioni del sindaco Adolfo Marinangeli il quale vuole far capire ai cittadini di Amandola che l’ospedale è stato fatto da lui, ma quello che fa sorridere è che dà colpa alla Regione sui presunti ritardi. Capiamo la smania del sindaco di Amandola di fare campagna elettorale sul tema ospedale, ma è giusto raccontare la verità dei fatti". Putzu e Marinangeli ricordano che l’ospedale dei Sibillini è finanziato con i fondi regionali e con una donazione di una ditta russa dopo il terremoto del 2016: "L’amministrazione comunale di Amandola non ha investito nulla per questa opera, anche perché sappiamo bene che la sanità è di competenza regionale ed un comune piccolo come Amandola non avrebbe le risorse necessarie per investire 31 milioni di euro. Dobbiamo ricordare che questa Giunta regionale, grazie anche all’intervento dell’assessore Francesco Baldelli e del presidente Francesco Acquaroli, ha investito ulteriori 12 milioni di euro per adeguare la struttura e per sopperire all’aumento dei prezzi dei materiali".

Secondo i consiglieri di Fratelli d’Italia e della Lega oggi c’è un nuovo slancio per l’ospedale rispetto a quando al governo della Regione c’era la giunta di Luca Ceriscioli: "ll Partito democratico stava rendendo questa struttura una lungodegenza con un punto di primo intervento mentre la nuova Giunta di centrodestra, anche grazie al nuovo piano socio sanitario approvato dalla nostra maggioranza, lo ha reso un vero e proprio ospedale di base in aerea disagiata, trasformando ciò che il Pd aveva reso Ppi – Punto di primo intervento, ndr – in un pronto soccorso".

Perché la nuova struttura sia operativa mancano solo le certificazioni necessario e i nuovi macchinari, un ritardo che secondo i consiglieri regionali non esiste: "Invitiamo il sindaco Marinangeli a non scaricare la colpa verso gli altri, come è successo per la struttura provvisoria che secondo il sindaco avrebbe dovuto ospitare il reparto di medicina non era affatto idonea e questo non certo per colpa di Acquaroli, visto che non sono stati previsti i servizi accessori al reparto cosi come la diagnostica che doveva essere prevista. Quello che stiamo facendo noi è portare in montagna un vero ospedale, dove il Pd voleva un punto di primo intervento e questo è un dato di fatto".