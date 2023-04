"Chiarire le dinamiche dell’operazione"

Segue dalla prima

Il Pd ricorda che l’acquisto dell’area di Santa Lucia da parte del Comune sarebbe stato altamente vantaggioso sia in termini di investimento, perché recuperabile in soli dieci anni grazie all’affitto pagato dalla Steat, sia in termini di prospettiva per la città che avrebbe avuto il possesso di un luogo di pregio e altamente strategico per tutto il territorio: "Fortunatamente la passata gestione Steat, facendo valere il proprio diritto di prelazione, è riuscita a mantenerne il possesso pubblico ma, messa alle strette per reperire fondi in breve tempo, è stata costretta a valutare la possibilità della vendita dell’area di Monte Cacciù, per fortuna poi non realizzata". Il Pd chiede chiarezza sulle dinamiche che hanno portato alla cessione in comodato d’uso gratuito al comune di Fermo: "Vorremo capire la durata dell’accordo, il perché non sia stata esercitata la prelazione da parte della Provincia, visto che ne possiede il diritto e nel capitale sociale dell’azienda sono presenti Provincia e tutti i comuni del fermano, non solo la città di Fermo. È evidente che questo crea una perdita per le casse della Provincia e per quelle della Steat". I dem si chiedono dunque se le casse dell’azienda di trasporto siano davvero così disastrate come dice il presidente Ceroni e come mai oggi non c’è più l’urgenza di vendere: "Da questo ping-pong sul vendonon vendo ci si domanda quali sono e quali saranno le politiche messe in atto dall’attuale presidenza della Steat spa. Domande che attendono risposte anche dagli stessi lavoratori che hanno annunciato lo stato di agitazione, preoccupati per il futuro dell’azienda per la quale lavorano. È quindi urgente conoscere nel più breve tempo possibile il piano industriale dell’azienda per capirne il futuro e la strada che imboccherà nei prossimi".