Chiavi delle città consegnate a Re Carnevale

Entra nel vivo Baraonda con l’atteso momento della consegna delle chiavi al Re Carnevale, al secolo Luigi Palloni per Fermo e Marco Vesprini per Porto San Giorgio. Appuntamento stamattina, giovedì grasso, alle 10, in Piazza della Libertà a Capodarco. Nel pomeriggio, alle ore 17 in Piazza del Popolo, la Festa del Giovedì Grasso con animazioni e spettacolo con I Guardiani dell’Oca alla presenza di sua Maestà Re Carnevale, Mengone Torcicolli, Lisetta e le loro marionette. Sarà la festa che apre un ricco programma con la direzione artistica di Proscenio Teatro ed il coordinamento di Marco Renzi, fra spettacoli, concerti, giochi, animazioni, feste in maschera nei quartieri e teatro sugli autobus di linea che collegano i due centri domani dalle 16 alle 18.