Chienti e Tenna, il sindaco:: "Inutile attaccare me"

Alla fine, sulla questione infrastrutture, arrivò anche la risposta del sindaco Alessio Pignotti, al consigliere di Fd’I, Gionata Calcinari: "Scaricare su di me le responsabilità altrui non è corretto. Sto solo svolgendo il compito per cui sono stato eletto: tutelare i cittadini e il territorio, e ai tavoli che contano ci sono sempre, tranne quando ci sono altri impegni istituzionali e vengono cambiate le date degli incontri". E rivendica: "Siamo una amministrazione del fare, e del fare bene. Se per Calcinari i risultati si vedono solo portando a casa opere a prescindere dalle conseguenze verso la comunità e l’impatto sul territorio, allora non siamo sulla stessa linea. Siamo propensi al progresso e allo sviluppo, purché fatti con scienza e coscienza, ascoltando le esigenze di chi vive e conosce il territorio". Parole che, calate sulle questioni infrastrutture, significano che per la bretella con Civitanova Marche e per il ponte sul Tenna (che, sulla carta, ancora non c’è), il sindaco assicura di star facendo il suo, tenendo contatti costanti e diretti con la Regione. Capitolo bretella con Civitanova Marche: "Il progetto così come redatto, avrebbe canalizzato una mole di traffico sulla piccola frazione di Bivio Cascinare che non ha le caratteristiche urbanistiche per assorbire un tale flusso di veicoli. Rimangono da scioglier i nodi del posizionamento del nuovo ponte considerando il dissesto idrogeologico e la valutazione tecnica del ponte Squadroni". Perciò, l’invito che Pignotti rivolge alla Regione è di andare tra i residenti, ascoltare le loro esigenze e poi redigere i progetti: "Io aggiorno costantemente i cittadini di quella zona sulle varie fasi ma, giustamente, la gente si aspetta un confronto anche con la Regione, soggetto attuatore dell’opera". Capitolo ponte sul Tenna: "Ho subito scritto alla Regione segnalando il rischio del nostro territorio di restare escluso dalla grande viabilità, ho segnalato la cosa verbalmente e presentato osservazioni che sono state inserite tra quelle relative al piano regionale Marche". In tutto questo attivismo il sindaco sprona Calcinari "se avesse davvero a cuore le esigenze del territorio, a fare da cassa di risonanza delle istanze della città presso gli esponenti che rappresenta a livello locale anziché criticare a prescindere, strumentalmente, l’amministrazione". Infine: "Sento parlare in maniera generalizzata politici locali di lungo corso che, ad oggi, non hanno portato alcun risultato – è la bordata rivolta ad esponenti regionali che l’hanno tacciato di star ritardando le opere -. Mi limito a dire che il momento storico è propizio per cui o si lavora tutti insieme al raggiungimento del risultato, oppure resteremo, come sempre, alla mera propaganda politica".

Marisa Colibazzi