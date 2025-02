Chiesa danneggiata dal sisma. Finalmente partono i lavori

È un luogo che tutti i fermani amano, uno spazio di fede che custodisce anche tesori d’arte. Finalmente la notizia che in molti stavano aspettando: nel mese a marzo iniziano i lavori alla Chiesa della Madonna del Carmine, chiusa dal 2016 a causa del terremoto che ha reso inagibile la struttura. Ci sono stati i danni importanti, un progetto presentato e qualche integrazione richiesta, finalmente è arrivato l’ok definitivo e l’impresa è pronta a partire: dal 10 marzo inizieranno ufficialmente i lavori. Sarà l’impresa Ediltecnica a portare avanti il cantiere, che proprio in questi giorni sta prendendo forma; gli operai stanno liberando la chiesa da tutto il materiale presente, poi si passerà alla messa in sicurezza del prezioso organo del Conservatorio presente in chiesa nella navata di destra, fino alla composizione dell’impalcatura che permetterà di lavorare in sicurezza. Il finanziamento sarà di 800 mila euro grazie al quale si potrà intervenire sul tetto e su tutta la parte strutturale, tranne che sull’apparato pittorico. Non immediate le tempistiche sulla chiusura del cantiere: 14/16 mesi. Ma l’inizio del cantiere e la fine dell’attesa è già una notizia che rende tutta la comunità parrocchiale di San Domenico felice. L’edificio, che si trova al termine di Corso Cefalonia ed è dirimpettaio al Palazzo Vitali Rosati anch’esso in restauro, è imponente e dotato di beni artistici tra i quali la Natività del Gaulli/Baciccio, attualmente ospitata nella chiesa di San Domenico, un Crocefisso ligneo, copia del Reni, il dipinto su tavola: "Sacra Conversazione" di Antonio Solario, detto lo Zingaro, del primo 1500. La chiesa del Carmine, con il convento che fu poi usato come seminario arcivescovile, prende il nome dai religiosi dell’Ordine del Carmelo che lo abitarono dal XIV secolo, provenienti da Barbaricina in provincia di Pisa. Ammodernato nel 1794, originariamente aveva le caratteristiche dello stile gotico, e prendeva il nome di Santa Maria Novella della Carità di cui rimane qualche traccia dietro l’altare maggiore. La chiesa primitiva era più piccola ed era collegata all’ospedale della Fraternita laico religiosa che operava qui, nella contrada di San Bartolomeo già dal 1341. La Confraternita/Fraternita dava anche il nome alla piazzetta. La Chiesa, dall’ampia scalinata e con tre porte d’accesso, è dotata di un grande e importante organo a trasmissione meccanica a tre tastiere. Lo strumento tornerà probabilmente ad essere usato dagli allievi del Conservatorio statale di musica Pergolesi" di Fermo. In questa chiesa riposavano le spoglie del Beato Antonio Grassi della Congregazione dei Filippini, oggi il corpo del beato, che visse nel Seicento, si trova nella cripta del Duomo. Va ricordato che negli anni della Seconda guerra Mondiale e successivi don Ernesto Ricci considerato il don Bosco del fermano, non si fece scrupolo ad ospitare bambini orfani e abbandonati nella sacrestia della chiesa così come nell’edificio attiguo divenuto poi Centro Professionale Artigianelli. Dalla parte opposta, inglobato nella struttura dove risiedono il Conservatorio e la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici San Domenico, sorge un originale chiostro dove in primavera ed estate vengono proposti concerti ed iniziative culturali.