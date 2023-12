Chiesa del Cristo Re: va in scena il concerto di Natale

Promosso dall’associazione ‘Presepio Vivente Falerio Picenus’, in collaborazione con il Comune, si terrà oggi alle 21,15 nella chiesa del Cristo Re a Piane di Falerone, il tradizionale concerto di Natale. Il direttivo dell’associazione questa volta ha voluto cambiare un po’ lo stile dell’appuntamento che richiama ogni anno tanti residenti e visitatori, oltre all’ormai inossidabile partecipazione della corale ‘Cesare Celsi’ di Falerone, ci saranno due illustri ospiti ad impreziosire la serata con le loro performance: il violinista amandolese Valentino Alessandrini e la cantante fermano-maceratese Cinzia Paoletti. Per l’occasione è stato allestito un ricco repertorio musicale alternando brani classici del Natale, a canzoni e melodie pop contemporanee ed internazionali. Una bella occasione per farsi catturare dalle emozioni e per scambiarsi gli auguri di Natale. Ingresso al concerto gratuito.