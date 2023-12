Chiesa di San Giorgio: c’è la Luce della Pace

PORTO SAN GIORGIO Nella chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde da secoli, alimentata dall’olio donato da tutte le Nazioni cristiane. A dicembre di ogni anno in quella fiamma altre vengono accese e diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza. Anche quest’anno la Luce della Pace arriva a Porto San Giorgio, e sarà accolta e custodita nella chiesa di San Giorgio. L’arrivo del treno che la trasporta è previsto alle ore 15 di sabato. Il gruppo scout che da anni aderisce all’iniziativa, quest’anno ha deciso di accogliere la Luce della Pace, insieme a Don Mario e il sostegno dell’Amministrazione, organizzando una Manifestazione per la Pace che partirà sabato 16 dicembre alle ore 15 da piazza Bambinopoli, proseguirà con un corteo nelle vie della città e si concluderà ancora a piazza Bambinopoli. La gioia di condividere questo gesto simbolico nasce da una riflessione su quanto sta accadendo nel mondo: litigi a finali tragici, nelle famiglie, tra amici, violenza, omicidi, morti, uccisioni e guerre Per questo aspettiamo tutti quanti vogliano condividere con noi questo momento di gioia in Piazza Bambinopoli sabato 16 dicembre alle ore 15.