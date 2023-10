Chiesa di San Marco: lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico

Era stata pesantemente danneggiata dal sisma del 2016 e subito dichiarata inagibile la chiesa di San Marco a Ponzano di Fermo, una struttura storica risalente al XII secolo da sempre un punto di riferimento non solo per le funzioni religiose, ma anche per tanti eventi culturali e ludici della popolazione. Finalmente dopo un’attesa durata quasi 7 anni, sono iniziati questa settimana i lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico, che consentiranno all’edificio religioso di essere riconsegnato alla comunità. Dopo aver espletato tutte le procedure, grazie ad un finanziamento del fondo sisma per un valore di 692.500 euro, la Curia arcivescovile di Fermo proprietaria della struttura ha consegnato i lavori alla ditta aggiudicataria. "L’avvio dei lavori per noi rappresenta un momento di grande soddisfazione – spiega il vice sindaco Diego Mandolesi -. Come amministrazione ci siamo impegnati al massimo per attingere ai fondi necessari e per agevolare tutti i passaggi burocratici di nostra pertinenza. I lavori prevedono interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico. La chiesa di San Marco oltre al suo valore storico e culturale, fa parte della comunità di Ponzano di Fermo, qui si celebrano le funzioni più importanti, al suo interno sono iniziati i concerti del Festival ‘Armonie della Sera’ che presto potranno tornare nella loro sede naturale; nel giardino antistante si organizzano numerose manifestazioni. Come amministrazione stiamo valutando di investire ulteriori risorse, magari attingendo a fondi specifici o con risorse proprie e sfruttare l’occasione dei lavori per migliorare tutto l’impianto di illuminazione della chiesa sia interno che esterno. Se non ci saranno complicazioni e rispettando i tempo per la consegna dei lavori, possiamo ipotizzare che entro la primavera 2024 la chiesa di San Marco sia riaperta".

Alessio Carassai