"Chiesa di San Marco presto riconsegnata"

La fine dell’anno è l’occasione di fare bilanci e valutare l’impegno per il futuro, l’Amministrazione di Ponzano di Fermo, guidata dal sindaco Enzo Iacopini guarda con soddisfazione agli obiettivi raggiunti. Oltre alla riqualificazione urbanistica del capoluogo e delle frazioni, sono stati messi a segni diversi interventi per i migliorare servizi. "Molta attenzione è stata dedicata alla viabilità ed alla sicurezza dei pedoni – commenta l’Amministrazione - attraverso la realizzazione di marciapiedi e nuove aree verdi che, oltre ad essere elementi di abbellimento, offrono un ambiente più salubre ai cittadini. E’ stato risistemato lo strategico punto panoramico del Belvedere nel capoluogo del paese. Dal punto di vista architettonico e artistico sono stati conclusi i lavori nella chiesa del Crocifisso e, grazie ai fondi stanziati come area interessata dal sisma, sono già in progettazione il recupero della cappellina e del muro di cinta dei cimiteri sia della frazione di Torchiaro che di Ponzano. Non dimentichiamo che presto sarà riconsegnata alla popolazione anche la chiesa di San Marco, struttura amata da tutti e meta scelta non solo per la sua funzione spirituale, ma anche per la sua indiscutibile bellezza, riconosciuta sia dai residenti che dai turisti". Ma questo è solo un assaggio dei progetti che l’Amministrazione sta sviluppando in previsione del prossimo anno. "Il 2024 vedrà proseguire il percorso già intrapreso – prosegue l’Amministrazione - per incrementare l’efficientamento energetico, in ottica non solo di risparmio ma anche di rispetto per l’ambiente. Ci sono però opere importanti a cui teniamo particolarmente, ovvero due corposi finanziamenti ottenuti per merito dell’approvazione di progetti elaborati. Il primo permetterà il miglioramento della rete stradale e della sicurezza e consentirà di realizzazione nuovi marciapiedi; il secondo vedrà finalmente riqualificati il campetto della frazione di Capparuccia e dell’area circostante, che interessa piazza Salvo D’Acquisto, luogo già deputato ad attività sportive e di aggregazione sociale. Parlando di cifre, sommando I vari progetti in cantiere per il 2024, arriveremo a circa 2 milioni di euro, importo notevole per un Comune come il nostro".

Alessio Carassai