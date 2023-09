Chiesa di San Serafino, Montegranaro: indagini geologiche per restauro e miglioramento sismico

Le indagini geologiche effettuate in questi giorni nell’area del centro storico in cui insistono la chiesa di San Serafino e l’attiguo residence per anziani sono propedeutiche a due interventi importanti che riguardano i due edifici. "Sono indagini e analisi geodetiche condotte sia sulla chiesa del nostro Santo Patrono, sia sul residence, ma anche sulle aree adiacenti – ha spiegato il sindaco Endrio Ubaldi – sono finalizzate alla valutazione dell’indice di vulnerabilità sismica della struttura che ospita i nostri anziani e alla predisposizione del progetto di restauro e miglioramento sismico della chiesa. Sono i primi passi per due interventi attesi". In particolare, per la chiesa di San Serafino, si tratta di mettere mano a un progetto di riqualificazione per il quale, l’Ufficio Speciale Ricostruzione ha assegnato al Comune oltre 1 milione di euro e con i 72mila euro di contributo del Fondo territoriale di progettazione, l’ente ha assegnato lo studio di fattibilità del miglioramento sismico di una chiesa molto cara alla comunità.