Chiesa di Santa Maria del Piano Avviati i lavori di riqualificazione

Avviato il cantiere per il recupero della chiesa del Complesso monastico di Santa Maria del Piano a Servigliano, un altro tassello importante della struttura che sarà riconsegnato a primavera del prossimo anno. Si tratta di un doppio intervento che prevede il recupero strutturale della chiesa con un finanziamento di 1.600.000 euro, a cui si aggiunge un finanziamento dell’8per mille del valore di circa 970.000 euro destinato al restauro delle opere d’arte custodite nella chiesa. Parliamo di affreschi, un crocifisso ligneo, quadri e altri oggetti di pregio artistico e storico. "Il recupero del complesso monastico di Santa Maria del Piano – spiega il sindaco Marco Rotoni – è il frutto di scelte condivise fra le amministrazione che si sono succedute, le associazioni e la popolazione di Servigliano che è iniziato nel 2005. Prima sono è stato recuperato il chiostro e alcuni corridoi utilizzati per attività culturali, poi i locali del piano interrato che oggi ospitano il corso di formazione per operatori del settore turistico. Ora abbiamo avviato il recupero della chiesa che indicativamente fra 12 mesi verrà riconsegnata alla comunità che potrà essere utilizzata come auditorium per ospitare eventi culturali, sociali, mostre e tanto altro. I prossimi tassali saranno il recupero dell’ex ospedale e il collegamento del parco del complesso monastico con il fiume Tenna. Una volta completato tutta la struttura diverrà un prezioso contenitore a disposizione dell’intera media Valtenna". A seguire tutte la fasi procedurali i consiglieri Luigino Di Flavio e Giacomo Vitturini.

"Siamo felici che siano iniziati i lavori – commenta Luigino Di Flavio – il recupero di questa struttura che possiede una storia importante per il nostro territorio possiede un duplice valore. Recuperare una struttura che sarà messa a servizio di territorio in una logica di rilancio anche turistico. Per ovvie ragioni i lavori strutturali e quelli artistici saranno svolti in momenti differenti, anzi i restauri della opere rimovibili saranno effettuare in laboratori specializzati, gli affreschi trattati sul posto".

Alessio Carassai