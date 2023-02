Chiesa gremita per l’ultimo saluto ad Abelli "Italo ha saputo mettersi al servizio degli altri Tutti voi qui oggi ne siete testimoni"

Tanta gente in silenzioso cordoglio ha voluto portare un ultimo saluto a Italo Abelli, il meccanico di 53 anni che venerdì sera è stato trovato senza vita nella sua officina a Piane di Montegiorgio. Una triste storia che ha commosso e scosso tante famiglie della media Valtenna. Italo Abelli con il suo carattere socievole era molto conosciuto e ben voluto anche perché nel corso degli anni gli avevano affidato le cure di auto e moto perché da grande appassionato di motori, sapeva sempre come sistemare ogni guasto. Venerdì era rimasto a lavorare fino a tardi, non riuscendo però a contattarlo al telefono la moglie. Dopo cena si è recata in officina dove purtroppo è stata fatta la tragica scoperta. Italo era a terra già senza vita intento a lavoro, probabilmente stroncato da un malore improvviso. Ieri mattina la chiesa del Cristo Re di Piane di Falerone, dove si è tenuto il funerale, era completamente gremita presenti tanti amici, conoscenti di tutti i paesi della vallata. "La fragilità umana – ha ricordato nell’omelia don Leandro Nataloni – ci ricorda il vero valore delle persone: l’amicizia, l’impegno, la sensibilità di essere sempre presente nella vita delle persone e la capacità di mettersi al servizio degli altri. Italo era cosi e il fatto che oggi in questa chiesa ci sia tanta gente ne è la conferma". Al termine della funzione in rispettoso silenzio i presenti hanno voluto porgere un ultimo gesto di affetto alla famiglia, poi la salma è stata trasferita al cimitero di Falerone.

a. c.