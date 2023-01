Chiesa gremita per San Sebastiano

Era affollata di divise e autorità civili la chiesa della Madonna di Fiducia per la celebrazione di San Sebastiano, protettore della polizia locale. Alla santa messa celebrata da don Tony Venturiello sono intervenuti il comandante della polizia locale, Luigi Gattafoni con l’intero Comando, il sindaco Nazareno Franchellucci, la presidente del consiglio comunale, Milena Sebastiani, gli assessori Vitaliano Romitelli e Marco Traini. Erano presenti anche il vicario del questore di fermo, Antonio Stavale, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Massimiliano Bolognese; il Comandante della Compagnia Carabinieri di Fermo, Nicola Gismondi e il comandante della locale stazione Corrado Badini. "L’attività svolta dalla nostra polizia locale è continua e costante nel presidiare, controllare e fornire un servizio di assistenza fondamentale per la città", le parole di Franchellucci (agente di polizia locale a sua volta).

"Svolgono una molteplicità di ruoli, funzioni, incarichi, responsabilità che purtroppo ancora non sono riconosciuti all’interno di una normativa statale, che privano il corpo di polizia locale di una specifica identità e, nel contempo, dei conseguenti diritti che ne derivano. L’auspicio, per il futuro, è che si possa delineare uno scenario meno aleatorio per stabilire definitivamente compiti, doveri ma anche diritti".

Il comandante maggiore Gattafoni ha voluto sottolineare il valore dei suoi 24 collaboratori "che ogni giorno con impegno e dedizione operano sul campo. Sono come l’allenatore di una squadra di calcio che ogni giorno scende in campo. Un sentito ringraziamento va a tutti gli agenti che con spirito di sacrificio operano per garantire il benessere, la sicurezza della comunità anche in occasione particolari come è stato durante l’emergenza pandemica".

m. c.