Chiesa lasciata al degrado. Putto precipita dal soffitto

"Un crollo che grida vendetta". Così inizia la denuncia di un gruppo di cittadini amanti e orgogliosi dell’arte e della storia di Santa Vittoria in Matenano, per segnalare un danno all’interno della chiesa Della Resurrezione, di competenza comunale e unica parte superstite dell’antico monastero Farfense. "Una porzione significativa degli stucchi tardo barocchi del XVII secolo del Malpiedi da San Ginesio – dicono i cittadini a difesa del patrimonio artistico e culturale del paese – ha ceduto a causa di infiltrazioni di acqua piovana dal tetto, ben note da tempo. L’edificio è un patrimonio artistico e spirituale incalcolabile, custodito da secoli, andato irrimediabilmente perduto nel silenzio colpevole delle istituzioni". La chiesa Della Resurrezione è uno degli edifici sacri danneggiati dal sisma del 2016 e chiusi per inagibilità.

"Se è stato fatto un intervento in passato nonostante la messa in sicurezza post-sisma 2016 – prosegue il gruppo di cittadini – è evidente che non è stato né risolutivo, né lungimirante. Evidente è invece la mancanza di controllo costante e periodico che dovrebbe essere la base di ogni gestione seria del nostro patrimonio culturale". I cittadini parlano di ‘crollo annunciato e umiliazione evitabile’ derivate da incuria e mancanza di responsabilità di enti e organi di competenza.

"I danni da infiltrazioni d’acqua – proseguono – non sono una novità, né un caso eccezionale, pertanto la vulnerabilità strutturale andava affrontata subito. Chiunque abbia anche una minima competenza nel restauro e nella tutela del patrimonio – aggiungono – sa che il grado di umidità e il rischio infiltrazioni sono le prime criticità da sanare nella messa in sicurezza di un edificio storico".

E da qui, le responsabilità del caso. "Le responsabilità sono evidenti – dicono –. Da un lato, l’incapacità dell’Amministrazione locale nel monitorare costantemente uno dei luoghi più simbolici del nostro territorio".

"Dall’altro – proseguono i cittadini nella loro denuncia –, la mancata lungimiranza e tempestività da parte della Soprintendenza, che pure era perfettamente a conoscenza della situazione critica del tetto, e che avrebbe dovuto intervenire ben prima, con controlli periodici e manutenzioni ordinarie". Il crollo segnalato dai cittadini, ha lasciato intatta solo la testa di un Puttino, parte del frontone di un elegante tempietto in rilievo incastonato tra decori e figure, nell’angolo in alto a destra dell’abside.

"Adesso – concludono – è l’unico testimone superstite della bellezza perduta, perché la bellezza non si protegge da sola. Va custodita, monitorata, difesa con responsabilità e competenza".

Paola Pieragostini