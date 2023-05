’Chiese aperte’ a Montegiorgio

Sempre molto attiva nel territorio la sezione di Montegiorgio dell’Archeoclub d’Italia, domani 14 maggio aderirà alla XXIV edizione nazionale della manifestazione ‘Chiese Aperte’. L’iniziativa è stata ideata a organizzata dall’Archeoclub nazionale per offrire l’occasione di visitare luoghi e monumenti normalmente chiusi o poco accessibili al pubblico, con la possibilità di avere anche delle informazioni suppletive dalle guide che in loco attenderanno i visitatori. Montegiorgio quest’anno ha ideato un programma dedicato alla riscoperta della ‘Chiesa Scomparsa’.

Luogo prezioso, con rappresentazioni praticamente uniche, tuttora oggetto di studi da parte di storici dell’arte. L’evento prenderà il via da piazza Matteotti a Montegiorgio con visite organizzate che si terranno dalle 9 alle 13. I cittadini montegiorgesi visto che domani e lunedì saranno chiamati alle urne, potranno sfruttare la concomitanza dell’appuntamento elettorale e approfittare per conoscere qualcosa in più sui luoghi storici del proprio paese. L’Archeoclub, sta già lavorando al cartellone degli appuntamenti estivi, il prossimo evento si terrà il 20 maggio a palazzo Passari con un convegno dedicato agli affreschi nelle Marche.

a. c.