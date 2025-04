Chiesto nuovo parere sul caso ‘cattedrale’

Che non sarebbe stata una Conferenza di servizi decisoria, quella convocata ieri per affrontare il caso ‘cattedrale’ dell’ex Fim, si sapeva. E nonostante da parte della Fim (società proprietaria dell’area) siano giunte sollecitazioni per arrivare a una votazione, l’esito dell’incontro è stato tutt’altro e per arrivare a una decisione definitiva, toccherà attendere almeno altri 3 mesi. Tanto il tempo concesso per chiedere e ottenere un nuovo parere chiesto, stavolta, a un pool di esperti superpartes, dell’Università di Bologna (ma si è parlato anche del Politecnico di Milano e Ca’ Foscari di Venezia), cui ha chiesto di far parte anche la Soprintendenza, trattandosi di un bene vincolato: un parere definitivo circa la possibilità o meno di recuperare ‘la cattedrale’.

E’ stata una conferenza di servizi affollata come d’abitudine, con rappresentanti di Comune, Regione, Provincia, Arpam, Ast, Soprintendenza Archeologica, Fim, Ecoelpidiense, Legambiente e altre associazioni interessate. Dalla presentazione dei risultati dei campionamenti effettuati sulla ‘cattedrale’ "sono stati confermati rilevamenti di inquinamento da metalli, con la ‘cattedrale’ che rappresenta una sorgente primaria di contaminazione. La ‘cattedrale’ è sorgente primaria di inquinamento e come tale va trattata, la sabbiatura non è fattibile" riferisce il sindaco Massimiliano Ciarpella.

Intento dell’amministrazione era di verificare procedure di recupero e di bonifica certe, definitive, durevoli e compatibili con la destinazione urbanistica dell’area ex Fim: "L’utilità di affidare una nuova consulenza serve ad avere risposta a un quesito chiaro e ad approfondire il tema della possibilità o no di un restauro. La Cattedrale va messa in sicurezza in modo permanente o neutralizzata, non ci sono altre vie. Comprendo la volontà di tutte le parti, proprietà, Comune, cittadini, associazioni, di arrivare a conclusione di questo lunghissimo iter. Non stiamo perdendo tempo: questo studio potrà essere completato in tre mesi, trascorsi i quali riconvocheremo la Conferenza dei servizi per un’azione risolutiva: restauro o demolizione."