Chimica di base, la scuola ’Cavour’ è sul podio delle eccellenze italiane

Gli alunni della scuola ‘Cavour’ dell’Istituto comprensivo Fracassetti-Capodarco, si aggiudicavo il terzo premio della sezione dedicata alla chimica di base per le scuole elementari. La cerimonia si è svolta a Genova nei giorni scorsi nell’ambito del ‘Festival della Scienza’, nello specifico la 26ª edizione del ‘Premio Nazionale Giovani-sezione chimica di base e plastica’, concorso realizzato a più mani che coinvolge direttamente Assobase e PlasticsEurope Italia (associazioni di Federchimica che rappresentano il comparto industriale della chimica di base e delle materie plastiche), la Società chimica italiana e l’Associazione scientifica che ha lo scopo di promuovere lo studio e il progresso della chimica e delle sue applicazioni, e Amaplast (Associazione dei produttori di macchine per la lavorazione delle materie plastiche). All’edizione hanno partecipato 56 scuole (21 nella sezione chimica di base e 35 alla sezione plastica), per un totale di circa 1.900 studenti e 550 insegnanti. Alla fine sono stati premiati circa 550 alunni di tutta Italia, fra cui appunto la gli alunni della scuola ‘Cavour’ di Capodarco, che hanno realizzato un video racconto dal titolo: ‘Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fogli?’. Nello specifico i giovani studenti hanno raccontato l’importanza delle piante nella vita quotidiana e il ruolo centrale del riciclo creativo nell’ottica del perseguimento di uno sviluppo sostenibile. Un viaggio nella chimica, guidato dalle riflessioni dei bambini. Oltre all’encomio, con i premi ottenuti, i vincitori hanno ricevuto materiale didattico da utilizzare a scuola. Durante la cerimonia è stata presentata la nuova edizione del premio, per continuare ad approfondire la conoscenza della chimica di base e della plastica, così importanti per il nostro presente e per il nostro futuro, nell’ottica di una sempre maggiore sostenibilità. A tutti i partecipanti è stata inoltre distribuita la Tavola periodica degli elementi illustrata.

Alessio Carassai