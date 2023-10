Chiude dopo 99 anni il negozio Morroni: “Dispiace dover lasciare, ma sono tempi difficili”

Fermo, 22 ottobre 2023 – È un po’ lo spazio delle meraviglie, il luogo in cui potevi trovare qualsiasi cosa ti venisse in mente e potesse servire per casa, dalle bottiglie alle tazze, fino ai sottovasi, le posate e i piccoli elettrodomestici. Non sarà la stessa viale Trento Nunzi perché a breve chiuderà il negozio Morroni, due serrande alzate dal 1924 con Luigi Morroni, comunista storico, anni di prigione per difendere le sue idee e le mani d’oro a forgiare coltelli. Poi è arrivato Achille, aveva sei anni quando ha cominciato a stare all’officina.

Manfredo Morroni, dopo 99 anni di attività familiare, tirerà giù la serranda

L’ultima generazione è quella di Manfredo, oggi 70enne e qualche acciacco, ma ancora armato di telefono coi tasti grandi, niente computer, la carta e la penna per fare i conti e poca voglia di entrare nella modernità. Aveva 11 anni Manfredo quando ha cominciato a stare al negozio che strada facendo ha cominciato a vendere casalinghi. Era il primo di quattro figli e toccava a lui proseguire la storia: "Ho lasciato la scuola presto, non avevo 14 anni, mi hanno mandato a fare il meccanico. Poi ci ho ripensato e a 21 anni sono tornato sui banchi, al Montani, per diplomarmi perito chimico. Ha anche iniziato l’università, medicina, ma dopo due esami ho smesso per cominciare davvero a lavorare qui".

Manfredo faceva anche i mercati, portava i prodotti in giro per il fermano, e poi stava dietro al bancone. Chi lo conosce bene racconta che al negozio Morroni è sempre stato poeta, teatrante, un sorriso per tutti, una parola di amicizia e di gentilezza: "Amo scrivere a penna, mi piace scrivere poesie, per i fogli bianchi sono stati una compagnia in questi anni. Oggi sono dispiaciuto di dover lasciare, ma davvero qualche problema di salute e una certa stanchezza mi costringono a smettere e a restare a casa".

Di sicuro nei giorni che verranno c’è la famiglia, la moglie, i due figli, l’adorato nipotino, ma anche i ricordi di una vita: "Sono orgoglioso di essere stato qui a tenere il nome della famiglia, a riportare in vita la storia di mio nonno e di mio padre, dei miei zii e di tutti noi. Oggi le cose si sono fatte difficili, il locale in cui siamo in affitto è del Comune e ha bisogno di importanti lavori di sistemazione. Ho provato a vendere l’attività a pochissimo ma nessuno vuole più fare questi lavori. Pazienza, resteranno tutti i ricordi chiusi qui dentro, per me sono 60 anni di vita, per la famiglia Morroni quasi cento anni di storia legati alla storia della città e alla storia grande che abbiamo attraversato, la guerra, la ricostruzione, gli anni d’oro e il salto nel 2000".

‘Un mmestiere d’oru su le mà tinià, ma li sordi, le lire, no jie sse ccustìa’, scrive Manfredo in una poesia dedicata al babbo, il mestiere del fabbro era d’oro ma a pagare erano in pochi, i sacrifici sono stati tanti, oggi si spengono le luci, per l’ultima volta. Dispiaciuti anche i clienti che qui sono passati per anni: "Ci venivo con la corriera – racconta una anziana che passa per gli ultimi affari prima della chiusura –. Sempre ho trovato tutto quello che cercavo e poi gentilezza e due chiacchiere. Ci mancherà, Manfredo". "Io penso che continuerà a scrivere poesie – sorride Manfredo –. Ho scritto dei libri, i pensieri mi vengono in forma di versi. Per anni ho messo annunci sulle vetrine sempre in rima, adesso per me comincia una nuova storia, qui si chiudono le serrande, dopo un secolo di vita".