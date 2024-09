Chiude ’Borghi Maestri Festival’. Cala il sipario sullo show di arti varie

Dopo il successo delle serate precedenti, si chiude stasera a Petritoli, la coinvolgente rassegna di arti varie, Borghi Maestri Festival che dalle 20 fino a tarda notte, animerà il centro storico. Tra i tanti nomi che fanno grande il festival che anche stasera donerà grandi emozioni al pubblico: Marilù D’Andria e Chiara Abbà, protagoniste dello spettacolo ‘Il tempo di un tramonto’ che unisce musica dal vivo e acrobatica. Con loro la compagnia ‘La Baracca dei Buffoni’ in ‘Tra Nuvole’, con un omaggio poetico itinerante a Fellini e alle nuvole tra coreografie originali, ombrelli, veli e trampoli. E poi ancora ‘Showman’ di Luca Regina, un one man show esplosivo basato sui migliori sketch, in una performance comica, magica e coinvolgente. Anche stasera, come nelle altre, saranno presenti food truck e specialità locali da assaporare, oltre ad un mercatino dell’artigianato da vistare, volto a valorizzare il territorio, organizzato da Cna. Borghi Maestri Festival che si chiude stasera, è una prosecuzione delle serate tenutesi a Monte Vidon Combatte. A Petritoli si era aperto giovedì nella frazione di Moregnano dove si è tenuto il concerto omaggio al celebre artista Fabrizio De André. A portare grandi emozioni in piazza, la Tribute Band ‘Caro De André’ applauditissima dal numeroso pubblico presente. Il festival è proseguito al centro storico dove venerdì si è registrato un altro grande successo di pubblico con i vari spettacoli proposti, tutti e sempre ad ingresso libero.

Tra questi: ‘Senza Parole’ di Matteo Cionini, svoltosi all’insegna di un esplosivo virtuosismo, comicità gestuale e avanzate tecniche teatrali e ‘Troppe Arie’ della compagnia TrioTrioche, dove la passione per la lirica ha incantato i presenti. E poi ancora ‘Sconcerto d’amore’ di Nando e Maila che hanno trasformato trapezio e tessuti aerei in un’imprevedibile orchestra. Imperdibile quindi, l’ultimo appuntamento di Borghi Maestri Festival, che chiude stasera tra la soddisfazione di artisti, organizzatori, pubblico, e non di certo ultimo il sindaco Luca Pezzani. "Il festival ha fatto registrare un successo grandissimo – dice – che ci rende fieri perché dimostra di aver incontrato l’alto gradimento della gente. Dalla piazza strapiena di Moregnano, così come piene le piazze Mazzini, Tamanti e della Rocca a Petritoli, sono stati giorni intensi di divertimento, aggregazione e piena vitalità che ci aspettiamo anche per la serata di chiusura. Un grande risultato – conclude il sindaco – che nella sua essenza vede la centralità di un progetto vincente, quale è Borghi Maestri Festival".

Paola Pieragostini