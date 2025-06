Chiude il progetto ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’

Si è tenuta al teatro dell’Iride di Petritoli, la cerimonia conclusiva del progetto realizzato dall’istituto scolastico comprensivo di Petritoli, dal titolo ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’. Si tratta di un percorso di educazione civica, lettura e umanità coordinato dal professor Giorgio Litantrace e legato a doppio filo al best seller ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’ scritto da Giacomo Mazzariol, presente all’Iride.

Divenuto anche un film, il libro racconta una storia di bellezza quotidiana, di apertura alla diversità, di famiglia, amicizia e sincerità. L’opera narra infatti la vera storia dell’autore Giacomo e del suo rapporto col fratellino Giò affetto dalla sindrome di down, capace di ‘rincorrere i dinosauri’, di vedere il bello in ogni cosa e in ogni persona, sorprendendo tutti con la sua vulcanica gioia.

Il progetto didattico accolto dall’Istituto, ha preso il via con la lettura del libro nelle classi quinte della scuola primaria e nelle classi della secondaria di Montottone, Ortezzano, Petritoli e Ponzano di Fermo. Sono seguiti incontri di continuità e giochi quiz, approfondimenti tematici, lavori artistici fino all’incontro con l’autore e quello in video chiamata con il protagonista Giò. L’esperienza didattica si è rivelata di grande interesse per gli alunni, coinvolti da episodi concreti di vita.