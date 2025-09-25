Chiude la gelateria di Loredana Tarquini

È rimasto poco, troppo poco, un solo ultimo fine settimana per gustare ancora una volta il gelato artigianale targato Lorelay, gelateria storica del quartiere Faleriense guidata dalla titolare Loredana Tarquini. È lei il factotum che per oltre 20 anni ha deliziato grandi e piccoli tra torte, cialde, coni e coppe di qualsiasi tipo, rinnovandosi continuamente, alzando l’asticella senza mai perdere qualità e professionalità, caratteristiche chiave che hanno reso la sua gelateria una delle più apprezzate della città e dell’intera costa fermana. Dopo 23 stagioni in cui Loredana si è immersa dividendosi tra laboratorio, bancone, servizio al tavolo e una formazione continua, dal 30 settembre arriverà il momento della chiusura definitiva.

Dolorosa ma doverosa, come lei stessa ha dichiarato: "Necessito di tempo per me e per la mia famiglia, non posso più reggere determinati ritmi e seppur con dispiacere devo alzare bandiera bianca – ha spiegato – ringrazio tutti i clienti, tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto e le collaboratrici che hanno fatto parte del mio staff. Lascio un’attività avviata, storica e con un alto potenziale, spero ci possa essere continuità".

Ci sono gesti che valgono più di mille parole, le scene durante queste ultime settimane di apertura ne sono un lampante esempio: dai disegni dei più piccoli, ai saluti commossi dei più grandi, cresciuti con il suo gelato, tutti hanno voluto partecipare per dare un ultimo saluto ad un pezzo di storia elpidiense. Lorelay è sempre stata un punto di riferimento per il quartiere, un luogo di ritrovo per famiglie, bambini e ragazzi, con cui Loredana ha creato un rapporto andato oltre il semplice legame ’venditore-cliente’. Lo testimoniano gli abbracci e gli occhi lucidi di chi ha dovuto salutarla, i commenti sui social ed i bei ricordi di tutti i clienti: con questa chiusura se ne va inevitabilmente anche una parte del quartiere, che non avrà più lo stesso sapore.

Nadir Tomassetti