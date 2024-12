Chiude la storica bottega di Franco

Con la fine dell’anno si abbassa, per sempre, un’altra serranda in un centro storico sempre più spoglio, che ora perde una bottega di alimentari (praticamente l’ultima rimasta, se si esclude una frutteria poco distante) che stava lungo Corso Baccio, da 33 anni. "Mi dispiace chiudere - ammette Franco Liberati, (71 anni) titolare con la moglie Vincenzina Micheli, di ‘Alimentari Franco’ – ma voglio godermi i nipoti, Elena (4 anni) e Vittorio (3 mesi), e la pensione". E’ l’ennesima saracinesca che si abbassa in un centro storico in cui i locali commerciali vuoti sono di gran lunga più numerosi di quelli ancora attivi. Ma Liberati sa che la sua parte l’ha fatta, eccome, restando al suo posto nonostante il calo della clientela, nonostante la concorrenza di supermercati e centri commerciali. "Io ho sempre fatto questo lavoro. Ho iniziato a Porto Sant’Elpidio esattamente 50 anni fa, nel 1974, con mio cognato. E 33 anni fa mi sono trasferito qui, in centro storico". E’ piccola la sua bottega, sa di antico, è accogliente, ben fornita ma soprattutto, ha quel valore aggiunto che è il rapporto umano con i clienti. "Il commercio è cambiato enormemente negli anni e le cose si sono andate facendo via via più difficili – ricorda -. Intanto, c’era più gente che abitava in centro storico, si lavorava bene e quelle come la mia, erano più di una ‘bottega sotto casa’. Erano un punto di riferimento"

Una prima mazzata è arrivata con la grande distribuzione "ma io ho continuato ad andare avanti, con la clientela affezionata del posto, puntando su prodotti di qualità, su un servizio cortese e devo dire un enorme ‘grazie’ a tutti i clienti che ho potuto servire, anche a quelli che venivano da fuori città sapendo di trovare particolari prodotti tipici".

Ma poi è accaduto che il centro ha cominciato piano piano a svuotarsi, molti dei clienti più anziani e fidelizzati sono venuti a mancare e gli affari ne hanno risentito sempre più. Eppure, al pari di qualche altra attività resistente e tenace, Liberati è sempre rimasto al suo posto, in centro storico. Fino ad oggi. "Non è stata una decisione facile – dice, guardando gli scaffali ormai vuoti -, ho passato una vita dietro il bancone, a contatto con la gente. Ma poi penso che da gennaio, non dovrò caricare la sveglia, potrò godermi i nipoti e la famiglia". C’è il cartello ‘Vendesi attività’ sulla vetrina e Liberati ci spera che, prima o poi, qualcuno rialzi quella serranda.

Marisa Colibazzi