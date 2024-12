Dopo una lite aveva chiuso la moglie in casa: condannato a nove mesi

Fermo, 1 dicembre 2024 – Dopo una lite aveva chiuso la moglie in casa per non farla uscire. Fortunatamente la richiesta di aiuto della donna era stata sentita dai vicini che avevano immediatamente allertato la polizia. Per questo motivo il marito, un fermano di 54 anni, è finito alla sbarra per rispondere dell’accusa di violenza privata. Dopo aver ascoltato la testimonianza della vittima e quella degli agenti che erano intervenuti per liberare la donna, il giudice del tribunale di Fermo ha condannato il 54enne a nove mesi. Una vicenda di ordinaria follia quella che si era consumata nel novembre scorso 2021 in una casa del centro storico, nei pressi della zona di San Francesco.

Erano da poco passate le 22 quando i due coniugi avevano iniziato a litigare per contrasti familiari. Ad un certo punto la lite era degenerata in un turbolento parapiglia e il marito della donna, un 54enne già noto alle forze dell’ordine, era stato colto da un raptus: così, per impedirle di uscire, aveva rinchiuso la donna in casa. I vicini, attirati dalle grida, si erano incuriositi e nel giro di pochi minuti, sentendo le richieste d’aiuto della moglie del 50enne, avevano avvisato la centrale operativa della questura.

Sul posto erano giunti gli agenti, che avevano intimato all’uomo di aprire la porta senza però ottenere alcun risultato. Dopo aver insistito invano, i poliziotti avevano fatto l’ultimo tentativo per convincere il 54enne a fare ciò che gli avevano chiesto, poi avevano forzato la serratura, erano entrati in casa e avevano liberato la donna. Il 50enne aveva dichiarato di aver chiuso la moglie in casa per ripicca e in preda all’ira per il litigio. Dopo essere stato sentito dagli inquirenti, il focoso marito era stato informato che sarebbe stato denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo per il delitto di violenza privata nei confronti della moglie.