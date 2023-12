Chiudere l’anno in bellezza con Diego Mercuri

Diego Mercuri & the wrecking band in concerto, sabato 30 dicembre alle ore 21,30 nel teatro comunale di Porto San Giorgio. Una serata dedicata alla musica tradizionale americana, dagli anni ’30 ad oggi. Diego Mercuri & the wrecking band saranno sabato 30 dicembre, domani, in concerto al teatro comunale ore 21,30, ingresso libero:

"Sul palcoscenico saremo in otto – spiega lo stesso Mercuri –. Con noi ci sarà anche il chitarrista David Stern che ci ha aiutato nella ricerca dei pezzi e di ‘chicche’ che intendiamo proporre in oltre due ore di concerto tra acustico ed elettrico. Eseguiremo brani di grandi artisti, da Aretha Franklin

a Bob Dylan fino a Bruce Springsteen, senza dimenticare il gospel". Per l’assessore comunale alla cultura,Carlotta Lanciotti "si tratta di uno spettacolo di grande qualità di un noto ed apprezzato artista sangiorgese, che esegue concerti sia in Italia che ll’estero. Con lui chiude l’anno e completa un cartellone di appuntamenti natalizio variegato".