Chiudono i negozi, va meglio la ricettività

A Fermo si registra un cambiamento profondo della presenza di attività commerciali nel tessuto urbano. Si conferma, infatti, il trend negativo delle attività di commercio al dettaglio sia nei centri storici, con 99 imprese nel 2012 e 67 nel 2022 (diminuzione del 32,22%) sia al di fuori, dove si passa da 310 a 261 attività (-15,81%). Nel contempo, però, la città risulta essere quella con il maggiore aumento di servizi di alloggi e ristorazione nel centro storico, passando da 33 attività nel 2012 a 39 nel 2022 , con un aumento del 18,19%. I dati di Confcommercio Marche permettono di capire come sta cambiando l’offerta commerciale e di fare un’analisi sulla situazione pre Covid tenendo conto di quanto abbia influito l’emergenza pandemica sulla chiusura degli esercizi. Analizzando la situazione degli alberghi, bar e ristoranti emerge che a Fermo nel centro storico sono aumentati di una unità passando dai 38 del 2019 ai 39 del primo semestre del 2022 mentre per quelli fuori dal centro storico si è passati dai 160 del 2019 ai 166 del 2022 con un aumento, quindi, di sei unità. L’andamento rilevato a Fermo appare sostanzialmente in linea con quanto avviene negli altri centri storici italiani. Concentrando l’analisi sulle 120 città medio-grandi, emerge dalla ricerca della Confcommercio, la riduzione di attività commerciali e la crescita dell’offerta turistica risultano più accentuate nei centri storici rispetto al resto del comune, con il Sud caratterizzato da una maggiore vivacità commerciale rispetto al CentroNord. Cambia anche il tessuto commerciale all’interno dei centri storici con sempre meno negozi di beni tradizionali (libri e giocattoli -31,5%, mobili e ferramenta -30,5%, abbigliamento - 21,8%) e sempre più servizi e tecnologia (farmacie +12,6%, computer e telefonia +10,8%), attività di alloggio (+43,3%) e ristorazione (+4%). La modificazione e la riduzione dei livelli di servizio offerto dai negozi in sede fissa confina con il rischio di desertificazione commerciale delle nostre città dove, negli ultimi 10 anni, la densità commerciale è passata da 9 a 7,3 negozi per mille abitanti (un calo di quasi il 20%). Interessante il confronto tra la situazione registrata a Fermo con quella della altre realtà regionali. Infatti, il trend descritto si riscontra anche nella situazione della regione Marche, per la quale va considerato il cambiamento del tessuto produttivo-commerciale e il cambiamento delle attività di alloggio e ristorazione dei centri storici e periferici.

Vittorio Bellagamba