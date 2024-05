Chiusa la vertenza tra Amandola e Curia

Si è conclusa dopo circa 40 anni una ingarbugliata questione burocratica, sfociata in un contenzioso fra il Comune di Amandola e l’ Usc (Ufficio di sostentamento del clero) del Fermano. E’ stato il sindaco ancora in carica Adolfo Marinangeli ad annunciarlo con una certa soddisfazione, visto che con la sentenza della Corte di Appello, pone fine ad una questione iniziata nel 1986 a seguito dell’esproprio da parte dell’Amministrazione di allora di alcuni terreni appunto di proprietà dell’Ufficio sostentamento del clero in località San Ruffino di Amandola, a margine dell’area industriale della zona. "La questione è molto articolata – spiega Adolfo Marinangeli, cercando di ricostruire la vicenda -. A seguito dell’esproprio nel 1986 venne effettuato un primo pagamento del Comune di Amandola all’Usc che però venne considerato iniquo, il contenzioso ha preso il via da qui. Negli anni 90 per cercare di risolvere la questione, dopo una valutazione dei terreni a seguito di una perizia tecnica, una parte dei terreni espropriati venne riconsegnata all’Usc a cui segui una secondo pagamento, ma anche in questo caso le parti non trovarono l’accordo. Quindi l’Amministrazione fece in ricorso al Tar della Marche, che in linea di principio aveva ritenuto valido l’operato del Comune, ma anche in questo caso non si arrivò a soluzione. Per giungere ai giorni nostri, la recente sentenza della Corte di Appello, ha ribadito a grandi linee la sentenza del Tar, il Comune dovrà pagare poche migliaia di euro in riferimento all’adeguamento dei costi, ma finalmente il contenzioso è terminato".

A dire il vero poche settimana fa, l’Amministrazione ha posto fine ad un altro contenzioso, quello fra il Comune di Amandola e il Demanio per gli immobili del cineteatro Europa e dell’ex Casa del fascio, che grazie ad una permuta di beni i due immobili ora sono di esclusiva proprietà del Comune. "I terreni espropriati all’Usc non sono mai stati utilizzati – conclude Marinangeli – ma si trovano in una posizione strategica, nel senso che sono terreni ubicati nelle immediate vicinanze dell’abbazia dei Santi Ruffino e Vitale, il cui utilizzo deve essere ben ponderato. Una decisione che spetterà alla futura Amministrazione che sarà eletta a guidare la città". Negli ultimi anni San Ruffino ha iniziato a svolgere una funzione di promozione e richiamo turistico non solo per Amandola ma anche per gli altri comuni limitrofi.

Alessio Carassai