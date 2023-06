Chiusa per lavori via 8 marzo Cambia la viabilità

Allo scopo di consentire lo svolgimento dei lavori da parte della società Tennacola che interesseranno via 8 Marzo dal 12 al 16 giugno e dal 19 al 21 giugnoe al fine di garantire la sicurezza della circolazione, sono stati adottati alcuni provvedimenti temporanei di viabilità. Nello specifico è stato istituito il divieto di transito in via 8 Marzo dalle 8:30 di lunedì alle 24del 16 giugno e dalle ore 8:30 del 19 giugno alle ore 24 del 21 giugno, fatta eccezione per i mezzi della ditta esecutrice dei lavori, di polizia, di soccorso, dei residenti e degli avventori delle attività economiche ivi presenti. Si precisa che il transito sarà comunque consentito in Via 8 Marzo fino all’area di svolgimento dei lavori, con accesso da Via Lombardia, ai residenti di Via Lombardia n. 9- A, 9-B, 104 e ai residenti dei civici n.211 e 361 di Via Monte Taccone. "Mi scuso fin da ora – afferma il sindaco Alessio Pignotti – per i disagi che potranno esserci e che abbiamo cercato di limitare al massimo concentrando l’intervento in pochi giorni, evitando i weekend, visto anche il fatto che via 8 marzo, è una arteria viaria molto fruita anche per la presenza dell’asilo. Si tratta di un’opera importante, particolarmente attesa dalla cittadinanza e sollecitata dall’Amministrazione al fine di garantire dei servizi aggiuntivi ai residenti della zona. Ringrazio il Tennacola per aver compreso le necessità, accolto l’istanza garantendo, come consuetudine, la massima collaborazione".