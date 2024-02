"Chiusi dai cantieri", la rabbia dei commercianti

Tante gru, cantieri e prospettive bellissime e importanti. E poi ci sono i disagi di tutti i giorni, quelli di chi deve solo avere un po’ di pazienza ma anche di chi non sa bene come affrontare i mesi, lunghissimi, di difficoltà. È la storia di Largo Valentini, di largo Fogliani e di piazzetta in generale, almeno tre i cantieri aperti e i parcheggi sono ridotti all’osso, al netto dei permessi per residenti. Un problema che pesa tanto, come spiega la titolare dell’Angolo In, Diana Benedetto: "Sappiamo che i lavori si devono fare. Sappiamo pure però che a noi le bollette, gli affitti e le altre spese non ce le paga nessuno e stare due anni fermi è un lusso che non ci possiamo permettere. Ho fatto presente i miei problemi al sindaco, devo dire che si è attivato per assegnare un parcheggio di sosta rapida qui vicino al mio negozio che però finisce sistematicamente occupato. Negli ultimi dieci giorni il lavoro, per me come per tutte le altre attività della zona, è calato sensibilmente, abbiamo un pezzo del cantiere proprio qui davanti e resterà fino a giugno, il resto finirà in due anni. E noi intanto che si fa?".