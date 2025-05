Chiusura anticipata, Tar boccia ricorso

Un accoltellamento finito nel sangue, un ragazzo di 22 anni deceduto, altre tre persone ferite: il tragico fatto accadeva un anno fa, il 30 maggio, nella centralissima Piazza Garibaldi. Un episodio che aveva indotto il sindaco Massimiliano Ciarpella a firmare una ordinanza di tutela della sicurezza con cui si disponeva la chiusura anticipata a mezzanotte per tutto il mese di giugno, poi stato rinnovata anche a luglio, per le attività che insistono su una porzione di Piazza Garibaldi dove si erano consumati episodi di violenza. Prima di questi provvedimenti sindacali, inoltre, era stata emessa un’ordinanza del Questore che aveva disposto la temporanea chiusura totale di un esercizio commerciale ai sensi dell’art.100 del T.U.L.P.S. (per motivi di ordine pubblico). Avverso il provvedimento sindacale era stato presentato ricorso al Tar da parte di un’attività commerciale e "il Tar con propria sentenza, ha rigettato il ricorso e la richiesta di danni" fa sapere il sindaco Ciarpella.

Il Tar ha ritenuto legittima l’applicazione di uno strumento contingibile e urgente da parte del sindaco e ritenuto ‘gli atti gravati proporzionati alla gravità dei fatti fronteggiati e non eccessivamente onerosi per il ricorrente’. La sentenza evidenzia anche che ‘non è ravvisabile alcuna illogicità nel limitare l’efficacia delle ordinanze in esame, alla parte della Piazza interessata da fenomeni critici per la sicurezza urbana’. E non essendo ravvisabili illegittimità, è stata respinta anche la domanda di danno.

Il commento di Ciarpella: "Mi fa piacere che il Tar abbia riconosciuto la piena legittimità delle nostre scelte Quel provvedimento è stato attento e ponderato, per fronteggiare un fatto di inaudita gravità, preceduto da altri episodi di disordini e violenze, avvenuto nel cuore della città. Voglio leggere in questo pronunciamento un messaggio importante per tutta la comunità. La città non arretra e tratterà chi delinque con tutta la durezza consentita dagli strumenti che abbiamo a disposizione". Infine, Ciarpella si dice grato per quanto è stato fatto e si sta facendo in termini di sicurezza: "Le forze dell’ordine, coordinate dalla Prefettura e la nostra polizia locale hanno effettuato negli ultimi mesi importanti interventi nel nostro territorio a tutela della sicurezza pubblica, con fermi, arresti, chiusure di attività commerciali e ricettive che non rispettavano la legge e un presidio costante del territorio".