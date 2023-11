Chiusura mineraria per il pozzo ’San Giorgio Mare 3’

La guardia costiera ha diffuso un avviso per rendere noto che la società ’Energean Italy Spa’, ha avanzato istanza tesa ad ottenere il rilascio, per il 2024, di una concessione demaniale marittima temporanea per il posizionamento dell’impianto di perforazione denominato “Labin” che sarà impiegato per la chiusura mineraria del pozzo “San Giorgio Mare 3”. La concessione avrà ad oggetto l’occupazione di uno specchio acqueo di m² 14.440,00 a forma di quadrilatero ubicato nel mare territoriale a circa 10 Km dalla costa antistante i Comuni di Porto San Giorgio e di Fermo. La guardia costiera invita tutti coloro che ritenessero di avervi interesse a presentare per iscritto alla Capitaneria di Porto entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le osservazioniopposizioni.