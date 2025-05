Chiusura per venti giorni. Pub come piazza di spaccio. La cocaina sullo scaffale

Utilizzava il pub come base di spaccio della cocaina: l’acquirente si presentava, magari beveva una birra e, quando andava a pagare, si portava via la sua dose. La cosa non è sfuggita però agli occhi attenti degli investigatori della polizia che, mentre facevano rientro in questura, hanno fermato un 20enne fermano nei pressi di un pub di Fermo e lo hanno trovato in possesso di una dose di cocaina. Il giovane, messo alle strette, ha raccontato agli agenti di aver acquistato lo stupefacente nel locale poco distante. A tal seguito i poliziotti hanno deciso di fare irruzione all’interno del pub insieme all’unità cinofila della Guardia di Finanza. Durante il blitz, in cui sono stati identificati tutti i presenti, il cane antidroga ha fiutato qualcosa su di uno scaffale, ben celato e nella disponibilità del titolare. Una volta aperto, gli agenti hanno rinvenuto 30 dosi della stessa sostanza sequestrata poco prima, pronte per essere spacciate. Il titolare dell’attività, un 25enne di Fermo, è stato pertanto denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e la droga è stata sequestrata. A seguito di quanto emerso il questore di Fermo, Luigi Di Clemente, ha disposto la chiusura del locale per 20 giorni. Il provvedimento è stato notificato ieri al titolare del pub dal personale della Divisione di polizia amministrativa della questura. L’acquirente, da cui ha preso il via il blitz, è stato invece segnalato alla prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.

L’operazione di ieri si inserisce nel contesto dei costanti controlli svolti dalle forze dell’ordine e disposti dal prefetto in sede di Comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica, che hanno interessato anche altri esercizi pubblici della provincia. Nello specifico il servizio straordinario di controllo del territorio, svolto da polizia, carabinieri e Guardia di Finanza, ha permesso di identificare diverse persone e controllare auto, ma soprattutto riscontrare la presenza di individui dediti al consumo di droga, talora anche all’interno del locale, come testimoniato dai relativi rinvenimenti. Nella circostanza, le forze dell’ordine, dopo aver controllato alcune attività come bar e sale slot a Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio, hanno raggiunto piazza del Popolo a Fermo per controllare e dare supporto alle numerose attività del centro cittadino, dove, ultimamente, si sono verificati spiacevoli episodi dovuti alla presenza di alcuni giovani facinorosi.

Fabio Castori