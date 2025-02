Choc al polo delle arti. La dirigente Corradini lascia la scuola e volerà in Brasile

Tira aria da grandi annunci nella sede del liceo artistico di Fermo, una delle quattro anime del liceo classico Caro Licini Preziotti, il neonato polo delle arti. La dirigente, Cristina Corradini, si fa accompagnare dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Donatella D’Amico, e dal prefetto Edoardo D’Alascio per annunciare che già oggi sarà in volo per San Paolo del Brasile, dove sarà impegnata all’Ambasciata e al Consolato italiano come componente della rete diplomatica per gli aspetti legati all’istruzione. Un fulmine a ciel sereno per la comunità scolastica che da quest’anno aveva avviato il difficile percorso di fusione tra liceo classico, liceo delle scienze umane, liceo artistico Preziotti e Licini, tutti i referenti per ogni realtà parlano di una vera e propria sfida che ha portato ad unire il consiglio di istituto, a costruire un unico collegio docenti, a coordinare tutti gli aspetti amministrativi e di gestione per un totale di mille e 500 studenti e 170 docenti, un piccolo paese. Per loro nei prossimi giorni arriverà un reggente che traghetterà la scuola fino al prossimo luglio quando sarà nominato il successore della Corradini: "In questa scuola in questi mesi è stato fatto un grande lavoro, spiega il direttore D’Amico, tutte le componenti della comunità scolastica hanno dato il loro contributo e il risultato si vede. Il talento e la passione di ciascuno hanno portato a costruire una scuola con tante anime che vanno a supporto una dell’altra. I risultati delle iscrizioni, altissime per questo istituto, confermano la bontà del percorso dunque da parte mia è davvero un piacere essere qui e salutare il lavoro fatto". È sempre Donatella D’Amico ad annunciare che la preside conclude qui il suo percorso e parte per una nuova avventura, le sfide non spaventano Cristina Corradini che però oggi ha gli occhi pieni di lacrime, nel salutare insegnanti e personale tutto, i genitori e, di riflesso, tutti i ragazzi: "Da domani lavorerò per il Ministero degli affari esteri, nella cooperazione internazionale, per consolidare il rapporto tra Stati. C’è stato un concorso molto difficile, era necessaria l’esperienza vera di scuola per gestire le scuole italiane e le scuole che studiano lingua e cultura italiana, per sostenere la nostra fortissima comunità in Brasile. È una sfida grande, un percorso che richiede una ripartenza vera, quello che farò sarà mantenere i rapporti con la nostra realtà per costruire collegamenti e contatti". Il Prefetto Edoardo D’Alascio pensa agli studenti, a tutti i ragazzi che si trovano a salutare la dirigente: "Un risultato così grande è d’esempio anche per le giovani generazioni, per le nostre ragazze, per far capire che ci si può sempre mettere in gioco e con l’impegno e lo studio si raggiungono altissimi risultati". Il sindaco Paolo Calcinaro parla di un percorso di riorganizzazione della scuola del tutto positivo: "Sono arrivati solo pensieri positivi da qui, spiega il primo cittadino, abbiamo lavorato tanto insieme, so che la nuova sfida non la spaventa". Tutti i vice presidi parlano di mesi di impegno condiviso, di fermezza, di dedizione al lavoro, per una scuola che aveva bisogno di un polso fermo per scrivere la sua nuova storia. Da oggi c’è attesa per capire chi, dei presidi in carica, si dovrà occupare di un’immensa realtà come il liceo classico Caro Preziotti Licini, il polo delle arti in cerca d’autore.

Angelica Malvatani