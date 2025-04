Choco Fermo, una festa per tutti i golosi e non solo. Mercato, show cooking e lezioni con maestri cioccolatieri

Una festa da far girare la testa a tutti i golosi. Ci sarà l’imbarazzo della scelta fra le varie proposte di Choco Fermo, prima edizione del Festival dedicato al cioccolato artigianale in programma da oggi a lunedì in Piazza del Popolo. In calendario: laboratori per bambini, lezioni per tutti, cooking show con maestri cioccolatieri, la mostra mercato con tante varietà e specialità artigianali di cioccolato con stand sempre aperti: oggi e domenica dalle 10 alle 20, sabato dalle 10 alle 21. Domani alle 18 la realizzazione della tavoletta di cioccolato da record di ben 15 metri e domenica alle 15 show cooking dei maestri cioccolatieri che realizzeranno una pralina dedicata a Fermo con un ingrediente tipico del posto, ma che sarà svelato soltanto al momento. "Sarà un vero e proprio percorso all’interno dell’universo cioccolato con le sue prelibatezze – ha detto il vice sindaco e assessore al commercio Mauro Torresi –. Un grazie a Fiva, Choco Moments, Acai ed in particolare alla Confcommercio Marche Centrali, al suo Direttore Generale Massimiliano Polacco, ai suoi principali collaboratori Andrea, Catia e Chiara per il prezioso lavoro messo in campo e all’assessore Lanzidei"