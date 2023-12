‘Christimas Party’. Domani in piazza con il gruppo Agesci

Per festeggiare insieme l’arrivo del Santo Natale, il gruppo Agesci con il patrocinio del Comune, ha organizzato per domani con inizio alle 16 in piazza Matteotti di Montegiorgio il ‘Christimas Party’. Un evento di socialità dedicato in particolare ai bambini per condividere i buoni propositi delle festività, in piazza infatti, è stata allestita la casa di Babbo Natale, dove il dolce vecchiotto accoglierà i bambini insieme ai suoi aiutanti per ricevere le letterine dei bambini e farsi qualche foto. Saranno attive diverse iniziative d’intrattenimento come: la slitta di babbo natale che consentirà ai piccoli di farsi un giro della piazza, ci saranno canti natalizi e giochi a tema, uno stand di trucca bimbi e una maxi tombolata per giocare a accaparrarsi qualche premio. In attesa dell’evento di domani, oggi alle 17,30 presso il Teatro Domenico Alaleona ci sarà lo spettacolo ‘Giovani Note ed è Natale’ allestito dagli alunni della scuola media Cestoni.