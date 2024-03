"Ci giochiamo un pezzo importante di stagione"

Per mister Protti non sarà la partita decisiva della stagione, ma sia lui sia la squadra e sia l’ambiente sannoi quanto vale la partita dell’Olbia per il presente e soprattutto per il futuro della Fermana. Il match è fondamentale e il capitano Manuel Giandonato aveva fatto di tutto per tornare quantomeno tra i convocati. Purtroppo non è riuscito a recuperare, ma sarà comunque vicino alla squadra e alla vigilia della gara ha chiamato a raccolta tutta la piazza. "Domani ci giochiamo un pezzo importante della nostra stagione e vogliamo che i nostri siano al nostro fianco per questo ultimo scorcio di campionato. Forza Canarini": questo l’appello lanciato con un video sul profilo Instagram della Fermana. E la Laterale risponderà presente alle parole del capitano. Il tifo organizzato da giorni si sta preparando a questa partita e fin da dopo il pareggio contro la Virtus Entella è partito il passa parola sui social. L’orario, figlio del calcio moderno che poco piace al "popolo" a cui la Lega Pro fa spesso riferimento, certamente non aiuta. Ci si aspetta comunque il pubblico delle grandi occasioni, quello che al Recchioni più volte ha dimostrato di poter incidere sul risultato. Mister Stefano Protti punta sulla continuità di formazione, quella che era mancata nella prima parte di stagione. Confermato il 4-4-1-1, con Furlanetto in porta, Eleuteri a destra e Carosso a sinistra. La coppia centrale formata dalle rivelazioni della stagione Fort e Santi. Gli esterni alti saranno Malaccari e Petrungaro, con Scorza e Misuraca in mezzo. Giovinco sulla trequarti sarà chiamato a confermare quanto di buono fatto vedere a Chiavari. Fratello d’arte che sarà a sostegno di Sorrentino.

fi. ro.