"Ci hanno chiesto di ritirare la mozione per Gaza"

Nei lavori della seconda Commissione Consiliare del 23 settembre, al gruppo consiliare di minoranza, Progetto Democratico, è stato chiesto di ritirare la mozione depositata il 9 agosto nella quale, tra i vari punti, si impegnava il Comune a esprimere solidarietà al popolo palestinese. "In Commissione, invece di aprire un confronto costruttivo, su temi che dovrebbero essere unanimemente condivisi, ci è stato chiesto di ritirare la mozione. A soli 3 giorni dal consiglio (oggi, ore 9,30, auditorium ‘Giusti’), dopo quasi due mesi in cui la nostra proposta era agli atti, a disposizione di tutti, ricevere una simile richiesta è un atto irrispettoso, che smentisce la tanto decantata collaborazione cui la maggioranza continuamente si appella, senza mai darne seguito concreto".

È stata avanzata una controproposta (che ira figura all’ordine del giorno integrato): "In cambio del ritiro della mozione – riferisce Progetto Democratico - ci è stato proposto di lavorare su un documento che riteniamo inaccettabile in cui si rinvia il riconoscimento dello Stato di Palestina a un futuro indefinito, subordinandolo a condizioni che ne svuotano il significato; si antepone come presupposto il riconoscimento di Israele da parte degli Stati arabi, spostando così la responsabilità altrove e negando la realtà dell’occupazione in corso; si evita accuratamente di nominare i crimini di guerra e le violazioni sistematiche dei diritti umani da parte di Israele".

Progetto Democratico (unica forza di centrosinistra che siede in consiglio) assicura che non farà passi indietro e che la mozione non sarà ritirata, ritenendo che con la sua controproposta "l’amministrazione di centrodestra ha scelto di annacquare tutto in una posizione di ambiguità e di equilibrio fittizio che nei fatti diventa complicità. Continueremo a denunciare il genocidio in corso a Gaza e a batterci perché anche le istituzioni locali esprimano una voce forte a difesa della pace e dei diritti umani. In consiglio, di fronte alla nostra mozione, ognuno dovrà fare i conti con la propria coscienza".

I contenuti di questa mozione pro Palestina sono supportati anche dal Pd che, attraverso le dichiarazioni della segretaria Loredana Marziali, ribadisce di "condividere e sostenere la mozione di Progetto Democratico, ritenendo che ogni piccolo passo può essere significativo, ed è per questo che invitiamo l’intero consiglio comunale ad approvarla".

Marisa Colibazzi