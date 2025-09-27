Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l’ultimo confronto
Fermo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazioni pro PalestinaAllerta temporaliCrisi OikosMigliori barSondaggio fakeElezioni Marche
Acquista il giornale
Cronaca"Ci hanno chiesto di ritirare la mozione per Gaza"
27 set 2025
MARISA COLIBAZZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Fermo
  3. Cronaca
  4. "Ci hanno chiesto di ritirare la mozione per Gaza"

"Ci hanno chiesto di ritirare la mozione per Gaza"

Progetto Democratico: "L’amministrazione comunale di centrodestra ha scelto una posizione di ambiguità ed equilibrio fittizio".

Loredana Marziali

Loredana Marziali

Per approfondire:

Nei lavori della seconda Commissione Consiliare del 23 settembre, al gruppo consiliare di minoranza, Progetto Democratico, è stato chiesto di ritirare la mozione depositata il 9 agosto nella quale, tra i vari punti, si impegnava il Comune a esprimere solidarietà al popolo palestinese. "In Commissione, invece di aprire un confronto costruttivo, su temi che dovrebbero essere unanimemente condivisi, ci è stato chiesto di ritirare la mozione. A soli 3 giorni dal consiglio (oggi, ore 9,30, auditorium ‘Giusti’), dopo quasi due mesi in cui la nostra proposta era agli atti, a disposizione di tutti, ricevere una simile richiesta è un atto irrispettoso, che smentisce la tanto decantata collaborazione cui la maggioranza continuamente si appella, senza mai darne seguito concreto".

È stata avanzata una controproposta (che ira figura all’ordine del giorno integrato): "In cambio del ritiro della mozione – riferisce Progetto Democratico - ci è stato proposto di lavorare su un documento che riteniamo inaccettabile in cui si rinvia il riconoscimento dello Stato di Palestina a un futuro indefinito, subordinandolo a condizioni che ne svuotano il significato; si antepone come presupposto il riconoscimento di Israele da parte degli Stati arabi, spostando così la responsabilità altrove e negando la realtà dell’occupazione in corso; si evita accuratamente di nominare i crimini di guerra e le violazioni sistematiche dei diritti umani da parte di Israele".

Progetto Democratico (unica forza di centrosinistra che siede in consiglio) assicura che non farà passi indietro e che la mozione non sarà ritirata, ritenendo che con la sua controproposta "l’amministrazione di centrodestra ha scelto di annacquare tutto in una posizione di ambiguità e di equilibrio fittizio che nei fatti diventa complicità. Continueremo a denunciare il genocidio in corso a Gaza e a batterci perché anche le istituzioni locali esprimano una voce forte a difesa della pace e dei diritti umani. In consiglio, di fronte alla nostra mozione, ognuno dovrà fare i conti con la propria coscienza".

I contenuti di questa mozione pro Palestina sono supportati anche dal Pd che, attraverso le dichiarazioni della segretaria Loredana Marziali, ribadisce di "condividere e sostenere la mozione di Progetto Democratico, ritenendo che ogni piccolo passo può essere significativo, ed è per questo che invitiamo l’intero consiglio comunale ad approvarla".

Marisa Colibazzi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaProposta di legge