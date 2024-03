"Ci mettiamo dedizione e abnegazione, felici dei ringraziamenti"

Accogliere le persone, quando sono in stato di fragilità, per cambiare le vite. È quello che succede quando i medici vivono fino in fondo il loro lavoro, lo sottolinea la direttrice del Dipartimento Salute mentale-Servizio psichiatrico Diagnosi e Cura dell’Ast di Fermo Mara Palmieri che offre uno spunto di riflessione, su un ringraziamento, appunto, comparso questa mattina sulle pagine locali de Il Resto del Carlino, di un familiare di un uomo preso in cura dallo psichiatra Alfredo Di Vincenzo: "Noi facciamo il nostro lavoro, con dedizione e abnegazione. E quando arrivano dei ringraziamenti non possiamo che esserne felici".

Di ringraziamenti simili, al reparto guidato dalla direttrice Palmieri ne arrivano molti. Ma spesso vengono rivolti direttamente al personale. "Questo - aggiunge Palmieri, accompagnata dallo stesso Di Vincenzo, dal dottor Federico Biondini e dalla funzione organizzativa Luigina Botticelli, ci gratifica e ci motiva ad andare avanti, ad ascoltare e ad aiutare. Attualmente, tra sede ospedaliera e territorio, seguiamo oltre 2.500 persone. Di queste, circa il 10 per cento è composto da minori che hanno spesso anche necessità di ricovero, con richieste urgenti per situazioni molto complesse. Su scala nazionale, lo scorso anno, si è registrato un più 30 per cento di casi, di cui il 50 per cento circa è composto da persone tra i 18 e i 24 anni. E anche noi siamo in linea con il trend nazionale. Solo in ospedale, nel corso del 2023, abbiamo effettuato oltre 1.200 visite. Oltre al risultato clinico, per noi è molto importante sapere che qui i pazienti trovano un ambiente accogliente con il personale attento alle loro esigenze".