"Ci sarà tanta ironia e poca politica"

Sarà un venerdì sera di risate e non solo a Monte Urano con il Dario Cassini Show dalle ore 21. Sul palco l’attore e cabarettista porterà la forza della sua comicità dai toni pungenti e sarcastici che ha abbracciato esperienze importanti come Zelig e Colorado, ma è passata da Fantastico fino al Maurizio Costanzo Show con il passaggio alle Iene fino alla radio, alla fiction e al cinema. Insomma una carriera che ha messo in luce la sua poliedricità e la sua capacità di intrattenere e vivere il pubblico.

Dario Cassini, ci parli del suo rapporto con le le Marche?

"Le conosco bene. Da una decina di anni più approfonditamente con una casa a Marcelli di Numana ma anche da prima: ora, con i figli, sono più stanziale ho avuto modo di girare molto e apprezzare tanti luoghi".

Uno spettacolo nel quale c’è l’essenza di una carriera lunga decenni, con tante sfumature differenti.

"Mi sto divertendo a mettere insieme tutte le puntate di Only Fun (programma su Nove, ndr) che è diventata una bellissima palestra e un bel posto in piena crescita, nel quale si lavora benissimo insieme agli altri. Nello spettacolo c’è l’ironia, la cosa che brucia, quella piccante, quella più sociologica e un piccolo accenno, ma proprio minimo, di politica. Sarà una bella serata, sperando non si verifichi il problema meteorologico dell’altra volta, ma faremo una danza del sole per esorcizzare il tutto".

Proprio gli spettacoli live lasciano sempre grandi emozioni?

"C’è la recitazione, ci sono i monologhi ma ho anche deciso di rompere gli schemi, creando il clima di un post serata tutti insieme a scherzare. Ma la piazza, anche dopo tanti anni, è un rischio enorme. Devi garantire il massimo della performance andando ad incontrare persone tanti sconosciuti. Ma io spesso sono li in mezzo a loro, li costringo a partecipare, a girarsi, a seguirmi e vivere lo spettacolo con me".

Per tanti lei è il pm di Spoleto Matteo Ferri in Don Matteo. "Don Matteo è stato faticosissimo perché in quell’anno la mia compagna era in attesa e io tornavo a casa ogni sera, tre ore di auto, per starle vicino. Ho avuto l’opportunità di entrare in tante case, con una storia così pop e così italiana, insieme all’immenso Terence Hill e lo straordinario Nino Frassica; è stato puro divertimento. Fortunatamente sono piaciuto ad entrambi, altrimenti sarebbe stato diverso". Insomma le risate sono assicurate venerdì sera in Piazza della Libertà.

Roberto Cruciani