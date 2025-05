"Ci saranno le risorse per gli impianti sportivi"

Il candidato sindaco di centrodestra, Gionata Calcinari, può farlo e così, in questa campagna elettorale non esita a calare gli assi, accogliendo in un sol colpo il ministro per lo sport, Andrea Abodi e il viceministro delle finanze, Lucia Albano, incassando impegni d’onore assunti davanti al pubblico di candidati e simpatizzanti riunito al ‘Cicconi’.

Ma prima, Calcinari, con il consigliere regionale Andrea Putzu, ha mostrato ad Abodi e alla Albano gli impianti sportivi cittadini, "il Mandozzi, per il quale ci ha dato idee e suggerimenti su come intercettare risorse; e il Montevidoni, campo sportivo per il quale abbiamo perso un finanziamento di 700mila euro essendo mancata la compartecipazione del Comune - riferisce Calcinari -. Il ministro è stato molto attento e disponibile, ci ha invitato ad andare a trovarlo per approfondire meglio alcune questioni".

"Sono stato qui mezz’ora – dice Abodi - e già ci sono 4-5 cose da fare che, lo assicuro, succederanno. Si potrà fare in modo che lo stadio abbia quello che deve avere, il campo sportivo ritrovi la sua antica dignità con una progettualità per la quale abbiamo tante opzioni e che la scuola abbia una palestra, perché è paradossale che non ci sia. Ci vediamo presto per fare le cose per le quali ci siamo impegnando, che avete sognato da molto tempo e che non sono state realizzate nonostante il bisogno delle persone".

Sulla stessa linea la Albano: "Abbiamo potuto osservare i campi sportivi, le strade, le strutture, con una visione, una volontà, una prospettiva. È stata la rappresentazione plastica della filiera istituzionale e quando funziona dalla locale, alla regionale, nazionale fino a quella europea, possiamo essere tutti una squadra a giocare per tirare il goal e rispondere a bisogni che sono evidenti e che non riesco a capire come non siano stati soddisfatti e non siano state trovate delle strade". E assicura: "Le risorse non sono mai un problema. Sono sempre un problema se non ci sono volontà e capacità, se non c’è una squadra, se non ci sono idee. Ma quando questo c’è, le risorse sono una grande opportunità e sono alla portata".

L’unico altro sindaco di area di centrodestra mai avuto in città, Giovanni Martinelli, traccia una storia in stile amarcord sui lustri dello sport cittadino, che sfocia in un siparietto sul palco, con il campione di atletica l’elpidiense Matteo Levantesi e la carrambata, un video saluto per Abodi da Yuri Chechi.

Marisa Colibazzi