Ci sarebbe già un progetto per un nuovo edificio

Avere nel proprio territorio un Comando provinciale dei carabinieri: è un obiettivo non nuovo per Porto Sant’Elpidio, che l’ha già inseguito in passato e che ora torna alla carica con la nuova amministrazione. E pare che, stavolta, la strada imboccata sia quella giusta per ottenere l’agognato Comando Provinciale dei carabinieri, ferma restando la presenza della locale stazione. Trattative sono in corso da tempo e, ora che la questione è diventata di dominio pubblico, gli amministratori locali preferiscono mantenere un low profile. Tuttavia, è confermato che trattative con i vertici dell’Arma e con la Prefettura, oltre che con i Comuni vicini siano state avviate da diverse settimane.

Si apprende che dalla Prefettura sarebbe partita una specifica comunicazione diretta al ministero della Difesa. Potrebbe essere stata una delle ultime pratiche espletate dal Prefetto Michele Torreggiani, per il quale è imminente il pensionamento avendo appena compiuto 65 anni. E sempre da beninformati trapela che si starebbe già approntando uno studio di fattibilità per avere un quadro esaustivo della portata di un progetto che prevede la costruzione di un edificio (si parla di 3mila mq) da costruire ex novo, ragionevolmente nella zona sud della città, dove accasare il Comando Provinciale. Già nel 2017 dalla Prefettura partì un tentativo per individuare uno stabile da locare per farvi insediare il Comando provinciale dei carabinieri, ma l’avvio andò deserto e il discorso morì lì. A ridare la stura all’iniziativa è stata la necessità avanzata dai Comuni, di garantire un presidio permanente delle forze dell’ordine lungo la costa fermana, dove problematiche in tema di sicurezza non mancano di certo, oltre che nell’immediato entroterra fermano (Sant’Elpidio a Mare, Montegranaro, Monte Urano). Tutto ancora da approfondire l’aspetto relativo all’investimento necessario, se sarà a carico del Comune o di un partenariato pubblico-privato. C’è la consapevolezza che la ‘coperta’ (in termini di risorse umane) resta comunque troppo corta, tant’è vero che il quadro che si sta definendo sembra un lavoro di ‘taglia e cuci’ per ottimizzare quel (poco) che si ha a disposizione attraverso una rivisitazione generale dell’assetto dei carabinieri nel fermano. Il che significa ‘toccare’ la tenenza di Montegiorgio. L’orientamento sarebbe di mantenere il personale operativo che continuerebbe a garantire un servizio h24, mentre gli amministrativi andrebbero a rinforzare i ranghi in parte verso il Comando provinciale di Fermo (concentrata su Valtenna e zona montana col supporto di Montegiorgio) e in parte nel costituendo Comando provinciale di Porto Sant’Elpidio la cui competenza sarà legata alla costa.

Marisa Colibazzi