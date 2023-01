Ci sono 480mila euro per la riqualificazione del centro storico

Sono stati affidati alla fine di dicembre tre diversi progetti di riqualificazione urbana che interesseranno il capoluogo e le frazione di Ponzano di Fermo. Il programma è stato suddiviso grazie ad un finanziamento Ministeriale in tre diversi canali per un valore complessivo di 480.000 euro, che proprio in queste settimane stanno prendendo forma. "Si trattava di un fondo destinato alla riqualificazione urbana dei centri storici – spiega il vice sindaco Diego Mandolesi – che abbiamo suddiviso in tre diversi interventi mirati da 160.000 euro ognuno. Abbiamo affidato le tre progettazioni alla fine di dicembre e ora gli studi stanno procedendo alla studio di tre differenti piani che saranno destinati al recupero dell’antico castello del capoluogo, per cui si prevede l’intervento più importante; il recupero del centro storico della frazione di Torchiaro, il luogo ricco di fascino dove il tempo sembra essersi fermato; il terzo intervento prevede invece opere più mirate nelle frazioni e nei siti di interesse storico e culturale".

Il piccolo centro di Ponzano di Fermo, pur confinando con la città capoluogo di provincia, negli ultimi anni ha riscosso l’attenzione di turisti ed anche di troupe cinematografiche proprio per merito dei sui centri storici e dei paesaggi collinari che rappresentano un bene da salvaguardare. "E’ chiaro che i tre progetti serviranno a rendere più vivibili per i residenti i centri storici – continua Mandolesi – ma sicuramente avranno un effetto positivo anche sulla salvaguardia del contesto urbanistico: il rifacimento del selciato della piazza e della faccia delle mura castellane, il miglioramento dell’impianto di illuminazione con corpi illuminati contestualmente più idonei che valorizzino anche l’architettura ed altro. A marzo saranno presentati i piani di recupero".

Alessio Carassai