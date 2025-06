‘Ci sto affare fatica’, il progetto al via dal 16 giugno

Prende il via il 16 giugno, il progetto di volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni dal titolo ‘Ci sto affare fatica. Facciamo il bene comune’ cui ha aderito il Comune elpidiense e che è finanziato dalla Regione, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento politiche giovanili e Servizio civile universale, gestito dal Centro Servizi per il Volontariato - sezione Marche. Al progetto possono partecipare ragazzi dai 14 ai 21 anni, coordinati da un tutor (tra i 22 e i 35 anni), che saranno impegnati per 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì) per 6 settimane, in diverse sedi. Nello specifico, i ragazzi dovranno prestare la loro opera di volontariato nel parco di Villa Bernetti (dietro al Municipio), nella pineta demaniale e nei giardini di via Monte Cervino dove porteranno avanti attività legate alla cura del verde, alla sistemazione degli arredi urbani e delle aree di gioco. Per il lavoro svolto, poiché la finalità del progetto è anche quella di stimolare le giovani generazioni a prestare attenzione e a tutelare i beni comuni, sarà riconosciuto ai partecipanti un ‘buono fatica’ di 75 euro settimanali. Ci sono ancora posti disponibili. Info: cistoaffarefatica.it