Ciaffaroni attacca Cesetti: non ha a cuore la crescita del territorio

"Il Comune di Montefortino sta adottando una nuova procedura di riqualificazione del borgo di Rubbiano". Il sindaco Domenico Ciaffaroni interviene sull’interrogazione presentata dal Pd regionale, fatta eccezione per il consigliere Mangialardi, e discussa martedì in Consiglio. "Nell’interrogazione si chiedeva alla Regione – spiega – a seguito della sentenza del Tar Marche sulla frazione di Rubbiano, di togliere i fondi erogati dal Cis e dal Pnc rivolti al nostro Comune. Premesso che le sentenze vanno rispettate, faccio presente che stiamo già adottando una nuova procedura di riqualificazione e valorizzazione del Borgo Rubbiano all’ingresso della gola dell’Infernaccio e nel totale rispetto dell’accordo sottoscritto a suo tempo con il Parco nazionale dei Monti Sibillini. Il consigliere Carancini, primo firmatario dell’interrogazione, confonde i fondi del Cis con quelli della rigenerazione urbana assegnati a Montefortino dal commissario Legnini; accomuna il progetto di Rubbiano con quello di Sassotetto di Sarnano facendo affermazioni non veritiere, dichiarando che il Comune di Montefortino realizza opere faraoniche insieme a un non ben specificato privato. Mi stupisce il comportamento del consigliere fermano Cesetti, che invece di adoperarsi per lo sviluppo del territorio abbia firmato l’interrogazione. Rivolgo un invito al consigliere Cesetti, affinché presenti un’interrogazione in Regione sulla variante di Amandola, opera ubicata nella città di Amandola, importante per l’intero comprensorio. Chieda perché è li da sette anni, un’opera appaltata quando era presidente della Provincia, oggi ancora ferma".

a. c.