Ciaffaroni: boom di presenze in montagna, attenzione ai rischi

"I sentieri innevati sono ricchi di fascino specie con il tempo sereno, ma bisogna avere rispetto della montagna e osservare poche ma semplici regole". È il pensiero di Domenico Ciaffaroni, sindaco di Montefortino, dopo l’episodio avvenuto nel pomeriggio di lunedì in cui giovane originario di Assisi che stava svolgendo un’escursione in compagnia di alcuni amici, è rimasto coinvolto in una brutta caduta causata da una slavina nel sentiero fra Pintura di Bolognola e Valle Caprina di Amandola, invita alla cautela.

Un sentiero molto ripido ed esposto agli agenti atmosferici, nella stessa zona lungo un percorso poco distante in seguito ad una caduta provocata probabilmente da un lastrone di ghiaccio il 16 gennaio dello scorso anno perse la vita Maurizio Matteucci di 63 anni. "Il fine settimana scorso tutta la montagna è stata letteralmente presa d’assolato dai visitatori – racconta Ciaffaroni – le strutture ricettive erano tutte piene, famiglie con i bambini nelle zone più attrezzate, gruppi pronti per passeggiate con le ciaspole lungo i sentieri. La montagna innevata quando il cielo è limpido offre uno spettacolo unico e straordinario, nonostante la Gola dell’Infernaccio sia chiusa al pubblico perché in quella zona il rischio valanghe è molto alto, ho notato tanti gruppi in giro sui vari sentieri. E posso assicurare che se le condizioni meteo saranno favorevoli il prossimo fine settimana ci sarà un grande afflusso di visitatori. Noi siamo bel lieti di questo, ma rivolgo un invito a tutti i frequentatori, bisogna avere rispetto della montagna". Un semplice invito che unisce piccole raccomandazione per muoversi in sicurezza e per godersi una giornata senza incorrere in inconvenienti. "Ci sono piccole e basilari regole che non vanno mai tralasciate – conclude Ciaffaroni – mai spostarsi da soli, tenere sempre sotto controllo le condizioni meteo che cambiano rapidamente in montagna, essere ben attrezzati con abbigliamento, calzature tecniche e strumenti di supporto e soprattutto essere consapevoli delle proprie forze e non azzardare spostamenti audaci o seguire sentieri che non si conoscono".

Alessio Carassai